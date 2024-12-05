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Что творится в горбольнице - Скандал вокруг должности главврача в Костанае вышел на новый этап
Что творится в горбольнице - Скандал вокруг должности главврача в Костанае вышел на новый этап
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 50664
Что творится в горбольнице - Скандал вокруг должности главврача в Костанае вышел на новый этап
Отправлено: 05.12.24 - 12:19
- Имеющиеся документы указывали на необоснованное и неэффективное расходование бюджета больницы. Ярким примером будет служить нашумевшая история врача-миллионера, получавшего 5 млн тенге в месяц, - заявил юрисконсульт Жаслан Байбазаров.
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Что творится в горбольнице - Скандал вокруг должности главврача в Костанае вышел на новый этап
Отправлено: 05.12.24 - 22:15
Цитата:
И что ?
Лечение кариеса,без удаления нервов, 37 000 теге ( на прошлой неделе)
В отзывах 2 ГИС видел *твиты* о ценниках порядка 60 000 тенге
золотое время медицины
ACROS:
149 074 тенге в день
149 074 тенге в день
И что ?
Лечение кариеса,без удаления нервов, 37 000 теге ( на прошлой неделе)
В отзывах 2 ГИС видел *твиты* о ценниках порядка 60 000 тенге
золотое время медицины
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 1085
Re: Что творится в горбольнице - Скандал вокруг должности...
Отправлено: 05.12.24 - 22:58
Цитата:
...можно. только там желающих учиться ровно столько же как среди желающих учиться упомянутому выше токарному делу.
Йцукен:
можно было десяток людей отправить на обучение этим оборудованием чтобы снизить стоимость работы специалистов.
можно было десяток людей отправить на обучение этим оборудованием чтобы снизить стоимость работы специалистов.
...можно. только там желающих учиться ровно столько же как среди желающих учиться упомянутому выше токарному делу.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 6880
Re: Что творится в горбольнице - Скандал вокруг должности...
Отправлено: 05.12.24 - 23:10
Цитата:
Да, ничего - интересно узнать- а что это за врач и что это за оборудование ??
И пожелать медикам не жаловаться на НИЗКУЮ зарплату.
simkst:
И что ?
И что ?
Да, ничего - интересно узнать- а что это за врач и что это за оборудование ??
И пожелать медикам не жаловаться на НИЗКУЮ зарплату.
Что творится в горбольнице - Скандал вокруг должности главврача в Костанае вышел на новый этап
Отправлено: 05.12.24 - 23:31
Цитата:
Вопрос был ну чииисто риторическим
ACROS:
И что ?
И что ?
Вопрос был ну чииисто риторическим
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 1732
Re: Что творится в горбольнице - Скандал вокруг должности...
Отправлено: 05.12.24 - 23:58
.....таким образом всему здравохранению и люду будет хана....да уже хана...
Что творится в горбольнице - Скандал вокруг должности главврача в Костанае вышел на новый этап
Отправлено: 06.12.24 - 00:09
Цитата:
У единственного в области взрослого гематолога прием стоит 15 000 (?) тенге
Надо учить физиологию
Скептик мне оппонировал ...
ACROS:
И пожелать медикам не жаловаться на НИЗКУЮ зарплату.
И пожелать медикам не жаловаться на НИЗКУЮ зарплату.
У единственного в области взрослого гематолога прием стоит 15 000 (?) тенге
Надо учить физиологию
Скептик мне оппонировал ...
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 15783
Что творится в горбольнице - Скандал вокруг должности главврача в Костанае вышел на новый этап
Отправлено: 06.12.24 - 01:13
А знаите почему до сих пор не кто не озвучил название этого фантастического оборудования?
А что б люди со смеху не умерли)
А что б люди со смеху не умерли)
Что творится в горбольнице - Скандал вокруг должности главврача в Костанае вышел на новый этап
Отправлено: 06.12.24 - 01:54
//- Врач-миллионер работал на оборудовании, на котором в области больше никто работать не может, - возразил представитель горбольницы.//
Ну и кто это допустил, как это вообще прошло? Всегда обучается несколько человек, на случай отпуска, болезни и прочих непредвиденных обстоятельств. А потом, учреждение государственное вроде, поправьте если я не прав. Значит должны быть тарифные сетки. Как кто то мог самовольно назначить себе такую ЗП?
[Исправлено: Эл-починно, 06.12.2024 - 02:55]
Ну и кто это допустил, как это вообще прошло? Всегда обучается несколько человек, на случай отпуска, болезни и прочих непредвиденных обстоятельств. А потом, учреждение государственное вроде, поправьте если я не прав. Значит должны быть тарифные сетки. Как кто то мог самовольно назначить себе такую ЗП?
[Исправлено: Эл-починно, 06.12.2024 - 02:55]
Re: Что творится в горбольнице - Скандал вокруг должности...
Отправлено: 06.12.24 - 02:06
//Балгужин надеется, что прокурорская проверка даст результаты в начале 2025 года.//
Я тоже надеюсь, что реальный срок дадут.
Получить сертификат, это пройти в лучшем случае трёхдневные курсы. То есть может пройти каждый. В жизни это примерно тот же машинист, хотя на него вероятно реально дольше учиться нужно. Сажать таких жуликов нужно.
Я тоже надеюсь, что реальный срок дадут.
Получить сертификат, это пройти в лучшем случае трёхдневные курсы. То есть может пройти каждый. В жизни это примерно тот же машинист, хотя на него вероятно реально дольше учиться нужно. Сажать таких жуликов нужно.
Re: Что творится в горбольнице - Скандал вокруг должности...
Отправлено: 06.12.24 - 03:07
Цитата:
Ну так это везде и во всём так. В магазине, в аптеке, в ЖКХ ну и тд. и тп. Просто есть планка ответственности, обязанности, чести и совести. Вот последних двух величин часто не хватает.
Лесовик:
просто оказывают нам платные услуги.
просто оказывают нам платные услуги.
Ну так это везде и во всём так. В магазине, в аптеке, в ЖКХ ну и тд. и тп. Просто есть планка ответственности, обязанности, чести и совести. Вот последних двух величин часто не хватает.
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