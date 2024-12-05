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[Исправлено: Эл-починно, 06.12.2024 - 02:55]

//- Врач-миллионер работал на оборудовании, на котором в области больше никто работать не может, - возразил представитель горбольницы.//Ну и кто это допустил, как это вообще прошло? Всегда обучается несколько человек, на случай отпуска, болезни и прочих непредвиденных обстоятельств. А потом, учреждение государственное вроде, поправьте если я не прав. Значит должны быть тарифные сетки. Как кто то мог самовольно назначить себе такую ЗП?