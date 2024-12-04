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"Каких-то всплесков не видим" - аким о случаях сепаратизма на севере Казахстана
"Каких-то всплесков не видим" - аким о случаях сепаратизма на севере Казахстана
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Я робот(Пользователи)
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"Каких-то всплесков не видим" - аким о случаях сепаратизма на севере Казахстана
Отправлено: 04.12.24 - 16:46
"Сегодня эти случаи практически единичные. А что касается профилактической части - этим занимаются правоохранительные органы. Департамент полиции непосредственно этим вопросом занимается", - сказал Гауез Нурмухамбетов.
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"Каких-то всплесков не видим" - аким о случаях сепаратизма на севере Казахстана
Отправлено: 05.12.24 - 23:26
Цитата:
Цитата:
Так, ещё раз: какую страну я должен благодарить?
ACROS:
то есть из-за СЛАДКИХ коврижек
то есть из-за СЛАДКИХ коврижек
Цитата:
ACROS:
Сладко есть и сладко спать - это тоже причина и вполне естественная и уважительная и не надо этого стеснятся. и никто вас в этом не упрекает
Сладко есть и сладко спать - это тоже причина и вполне естественная и уважительная и не надо этого стеснятся. и никто вас в этом не упрекает
Так, ещё раз: какую страну я должен благодарить?
"Каких-то всплесков не видим" - аким о случаях сепаратизма на севере Казахстана
Отправлено: 05.12.24 - 23:28
Цитата:
Пример можете привести?
ACROS:
же благополучно перебежав на ПМЖ в другую страну и поливает грязью оттуда.
же благополучно перебежав на ПМЖ в другую страну и поливает грязью оттуда.
Пример можете привести?
"Каких-то всплесков не видим" - аким о случаях сепаратизма на севере Казахстана
Отправлено: 05.12.24 - 23:31
Цитата:
Никогда так страна не называлась. Она называлась Союз Советских Социалистических Республик, и я благодарен СССР за мое бесплатное СРЕДНЕЕ образование. Моё высшее образование я получал в Казахстане, за свои собственные деньги.
ACROS:
Это же и страна и дала ВЫШЕСКАЗАННОЕ вами, просто тогда она называлась - Казахская ССР.
Это же и страна и дала ВЫШЕСКАЗАННОЕ вами, просто тогда она называлась - Казахская ССР.
Никогда так страна не называлась. Она называлась Союз Советских Социалистических Республик, и я благодарен СССР за мое бесплатное СРЕДНЕЕ образование. Моё высшее образование я получал в Казахстане, за свои собственные деньги.
"Каких-то всплесков не видим" - аким о случаях сепаратизма на севере Казахстана
Отправлено: 05.12.24 - 23:41
Цитата:
Даже болашаковцев? А как насчёт аспирантов?
Цитата:
Ну, и кто теперь врёт?
ACROS:
НИКТО и НИКОГО из-за незнания языка - ни в чём НЕ ОГРАНИЧИВАЕТ
НИКТО и НИКОГО из-за незнания языка - ни в чём НЕ ОГРАНИЧИВАЕТ
Даже болашаковцев? А как насчёт аспирантов?
Цитата:
ACROS:
откровенно ВРЕТЁ
откровенно ВРЕТЁ
Ну, и кто теперь врёт?
"Каких-то всплесков не видим" - аким о случаях сепаратизма на севере Казахстана
Отправлено: 06.12.24 - 00:03
Цитата:
Ой, как неудобно ))
Цитата:
ACROS:
тем кто СРЁТ и притом ОТКРОВЕННО, на свою страну проживания
тем кто СРЁТ и притом ОТКРОВЕННО, на свою страну проживания
Ой, как неудобно ))
Цитата:
ACROS: банановая страна она и есть банановаяЦитата:
ACROS: все дерут её как хотятЦитата:
ACROS: не страна, а ОЛИГАРХСТАН и Штрафстан
"Каких-то всплесков не видим" - аким о случаях сепаратизма на севере Казахстана
Отправлено: 06.12.24 - 01:37
Цитата:
Кто и кому чего должен? КазССР в составе СССР, да любили и уважали. Касательно образования, оно В СССР действительно бесплатное было, как и медицинское обслуживание. И многие его в РСФСР(в составе СССР) получали, между прочим. А Казахстан, только что и смог, всё развалить понаехавшими созданное. Хотя тема понаехавших уже тоже заезжена, как можно считать людей понаехавшими, во втором и третьем поколении там прожившие? Это и есть шовинизм - наверное? С чего бы люди в таком количестве валили бы из страны - из благодарности наверное. Спасибо Казахстану за задержки ЗП могу сказать до 10-ти месяцев задерживали, спасибо родители живы были, но не Казахстану.
ПС - многие кричали про независимость и жизнь как в эмиратах. Да действительно, некоторые туда с деньгами Казахстана и сбежали и живут теперь не как в Эмиратах, а реально в Эмиратах. Ирония судьбы!
ПС-ПС- Это Казахстан мне ещё должен, пенсионные за 6-ть лет. Да и пенсию моих родителей кто то тоже "зажал", писали отказ от пенсионных, для получения какой то там справки, необходимой для получения разрешения на выезд. Своего рода откат - однако!
[Исправлено: Эл-починно, 06.12.2024 - 03:44]
ACROS:
Он ДОЛЖЕН
Он ДОЛЖЕН
Кто и кому чего должен? КазССР в составе СССР, да любили и уважали. Касательно образования, оно В СССР действительно бесплатное было, как и медицинское обслуживание. И многие его в РСФСР(в составе СССР) получали, между прочим. А Казахстан, только что и смог, всё развалить понаехавшими созданное. Хотя тема понаехавших уже тоже заезжена, как можно считать людей понаехавшими, во втором и третьем поколении там прожившие? Это и есть шовинизм - наверное? С чего бы люди в таком количестве валили бы из страны - из благодарности наверное. Спасибо Казахстану за задержки ЗП могу сказать до 10-ти месяцев задерживали, спасибо родители живы были, но не Казахстану.
ПС - многие кричали про независимость и жизнь как в эмиратах. Да действительно, некоторые туда с деньгами Казахстана и сбежали и живут теперь не как в Эмиратах, а реально в Эмиратах. Ирония судьбы!
ПС-ПС- Это Казахстан мне ещё должен, пенсионные за 6-ть лет. Да и пенсию моих родителей кто то тоже "зажал", писали отказ от пенсионных, для получения какой то там справки, необходимой для получения разрешения на выезд. Своего рода откат - однако!
[Исправлено: Эл-починно, 06.12.2024 - 03:44]
"Каких-то всплесков не видим" - аким о случаях сепаратизма на севере Казахстана
Отправлено: 06.12.24 - 03:11
Цитата:
Аналогично, на двоих 15 лет. И я ещё должен быть благодарен, по мнению Акроса
Эл-починно:
Это Казахстан мне ещё должен, пенсионные за 6-ть
Это Казахстан мне ещё должен, пенсионные за 6-ть
Аналогично, на двоих 15 лет. И я ещё должен быть благодарен, по мнению Акроса
"Каких-то всплесков не видим" - аким о случаях сепаратизма на севере Казахстана
Отправлено: 06.12.24 - 03:20
Единственное, за что я могу сказать Казахстану спасибо - Это опыт выживания.
Сегодня я наконец то могу сказать, что я живу и не имею права жаловаться.
[Исправлено: Эл-починно, 06.12.2024 - 04:29]
Сегодня я наконец то могу сказать, что я живу и не имею права жаловаться.
[Исправлено: Эл-починно, 06.12.2024 - 04:29]
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