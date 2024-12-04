Отправлено: - 01:37

ACROS:

Он ДОЛЖЕН

[Исправлено: Эл-починно, 06.12.2024 - 03:44]

Цитата:Кто и кому чего должен? КазССР в составе СССР, да любили и уважали. Касательно образования, оно В СССР действительно бесплатное было, как и медицинское обслуживание. И многие его в РСФСР(в составе СССР) получали, между прочим. А Казахстан, только что и смог, всё развалить понаехавшими созданное. Хотя тема понаехавших уже тоже заезжена, как можно считать людей понаехавшими, во втором и третьем поколении там прожившие? Это и есть шовинизм - наверное? С чего бы люди в таком количестве валили бы из страны - из благодарности наверное. Спасибо Казахстану за задержки ЗП могу сказать до 10-ти месяцев задерживали, спасибо родители живы были, но не Казахстану.ПС - многие кричали про независимость и жизнь как в эмиратах. Да действительно, некоторые туда с деньгами Казахстана и сбежали и живут теперь не как в Эмиратах, а реально в Эмиратах. Ирония судьбы!ПС-ПС- Это Казахстан мне ещё должен, пенсионные за 6-ть лет. Да и пенсию моих родителей кто то тоже "зажал", писали отказ от пенсионных, для получения какой то там справки, необходимой для получения разрешения на выезд. Своего рода откат - однако!