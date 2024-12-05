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≡ Что творится в горбольнице - Скандал вокруг должности главврача в Костанае вышел на новый этап
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50664
Что творится в горбольнице - Скандал вокруг должности главврача в Костанае вышел на новый этап
Отправлено: 05.12.24 - 12:19
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- Имеющиеся документы указывали на необоснованное и неэффективное расходование бюджета больницы. Ярким примером будет служить нашумевшая история врача-миллионера, получавшего 5 млн тенге в месяц, - заявил юрисконсульт Жаслан Байбазаров.
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s
§ simkst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.10.23
Сообщений:
200
Что творится в горбольнице - Скандал вокруг должности главврача в Костанае вышел на новый этап
Отправлено: 05.12.24 - 22:15
#15
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Цитата:
ACROS:
149 074 тенге в день


И что ?

Лечение кариеса,без удаления нервов, 37 000 теге ( на прошлой неделе)

В отзывах 2 ГИС видел *твиты* о ценниках порядка 60 000 тенге

золотое время медицины
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1085
Re: Что творится в горбольнице - Скандал вокруг должности...
Отправлено: 05.12.24 - 22:58
#16
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Цитата:
Йцукен:
можно было десяток людей отправить на обучение этим оборудованием чтобы снизить стоимость работы специалистов.

...можно. только там желающих учиться ровно столько же как среди желающих учиться упомянутому выше токарному делу.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6880
Re: Что творится в горбольнице - Скандал вокруг должности...
Отправлено: 05.12.24 - 23:10
#17
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Цитата:
simkst:
И что ?


Да, ничего - интересно узнать- а что это за врач и что это за оборудование ??
И пожелать медикам не жаловаться на НИЗКУЮ зарплату.
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s
§ simkst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.10.23
Сообщений:
200
Что творится в горбольнице - Скандал вокруг должности главврача в Костанае вышел на новый этап
Отправлено: 05.12.24 - 23:31
#18
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Цитата:
ACROS:
И что ?


Вопрос был ну чииисто риторическим
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1732
Re: Что творится в горбольнице - Скандал вокруг должности...
Отправлено: 05.12.24 - 23:58
#19
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.....таким образом всему здравохранению и люду будет хана....да уже хана...
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s
§ simkst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.10.23
Сообщений:
200
Что творится в горбольнице - Скандал вокруг должности главврача в Костанае вышел на новый этап
Отправлено: 06.12.24 - 00:09
#20
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Цитата:
ACROS:
И пожелать медикам не жаловаться на НИЗКУЮ зарплату.


У единственного в области взрослого гематолога прием стоит 15 000 (?) тенге

Надо учить физиологию
Скептик мне оппонировал ...
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15783
Что творится в горбольнице - Скандал вокруг должности главврача в Костанае вышел на новый этап
Отправлено: 06.12.24 - 01:13
#21
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А знаите почему до сих пор не кто не озвучил название этого фантастического оборудования?
А что б люди со смеху не умерли)
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