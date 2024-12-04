Расследование в отношении сотовых операторов начали в Казахстане
Отправлено: 04.12.24 - 21:50
В рамках рассмотрения фактов роста цен на услуги сотовой связи в 2023 году были начаты расследования в отношении трех сотовых операторов, сообщает Агентство по защите и развитию конкуренции. Читать новость
Ну и че. Плевали она все проверки. Скоро опять повысят) билайн ваще уже совесть потерял. 10 гб и 100 мин за 6000тенге. Хотя дочка магафона в России предлагает за 1500тенге 100гб и 300мин. В беларусси за 6000тенге можно безлимитный взять. Разница уже даже не сравнимая. Мы почти в космосе. А все остальные по земле ещё ходят)
Это не дорого, если в долларах. Самый дешман сейчас начинается от 20$, причем без интернета. С интернетом наверное 40-45$. Телеком - вещь заграничная, оборудование импортное, поэтому привязка к доллару неизбежна.
Если выявлены признаки сговора, надо не штрафовать, а законодательно принуждать их обеспечивать абонентов сниженной тарифной ставкой и всё. Уже год не оплачиваю тариф на билайн. Держу номер для ватсапп и прочего. Есть второй номер от Казактелекома. 10500тнг - домашний интернет, смс (кому они нужны), 3 симкарты (2 в подарок к тарифу, одну еще брал за 1500тнг, можно и больше за 1500тнг). Так там 15ГБ интернета и звонки на городские помимо сети смежной.
Ну да: - банановая страна она и есть банановая- все дерут её как хотят в том числе и СОТОВЫЕ операторы, и даже собственные правители дерут её так как хотят, и не только страну, но и собственный народ: - не страна, а ОЛИГАРХСТАН и Штрафстан- вон даже в Мажилисе её называют не Казахстаном, а Штрафстаном- то что я лет ДЕСЯТЬ назад писал, депутат Перуашев только вчера повторил один в один- "...специально увеличивают размеры штрафа до КОНСКИХ, что бы ОТКАТЫ были немаленькие....", теперь выдумали "СРЕДНЕЮ скорость" и будут долбить по ней, лишь бы СОДРАТЬ с народа лишнее тенге, вернее СПРАВОЦИРОВАТЬ на откат.
По поводу тарифов, "..Карфаген должен быть - РАЗРУШЕН...": - НЕИСПОЛЬЗОВАННЫЕ единицы тарифного плана нужно или ВОЗВРАЩАТЬ или ПЕРЕНОСИТЬ на следующий месяц. На РОВНОМ месте владельцы сотовых компании получают НЕЗАКОННУЮ прибыль. В магазине вам же ОТДАЮТ сдачу - точно так же в этом случае.
В магазине вам же ОТДАЮТ сдачу - точно так же в этом случае. Полностью поддерживаю это! Вопрос почему в России еденицы переходят на следующий месяц? От вет. Там контроля больше раз, и родственники в контроле не работают. Да и хозяин имеет человеческое лицо! Судя по статье про врача, лица человеческого у многих нет! Наглые жирные протакольные РОЖИ!
У меня интернет дома с роутера вай-фай, однако бывает я выезжаю в город только на час и подключаю мобильный,но практически не пользуюсь, куда эти гигабайты исчезают остаётся загадкой, летом платил по 210т ежедневный пакет, сейчас 270. На ровном месте сразу поднять на 30% только у нас могут,одним словом бессовестно грабят
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