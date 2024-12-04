Отправлено: - 23:26

ACROS:

то есть из-за СЛАДКИХ коврижек

ACROS:

Сладко есть и сладко спать - это тоже причина и вполне естественная и уважительная и не надо этого стеснятся. и никто вас в этом не упрекает

Цитата:Цитата:Так, ещё раз: какую страну я должен благодарить?