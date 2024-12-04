НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ "Каких-то всплесков не видим" - аким о случаях сепаратизма на севере Казахстана
 
 
Страница 5 из 5«1...345
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50664
"Каких-то всплесков не видим" - аким о случаях сепаратизма на севере Казахстана
Отправлено: 04.12.24 - 16:46
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Сегодня эти случаи практически единичные. А что касается профилактической части - этим занимаются правоохранительные органы. Департамент полиции непосредственно этим вопросом занимается", - сказал Гауез Нурмухамбетов.
Читать новость

maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25433
"Каких-то всплесков не видим" - аким о случаях сепаратизма на севере Казахстана
Отправлено: 05.12.24 - 23:26
#60
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
то есть из-за СЛАДКИХ коврижек


Цитата:
ACROS:
Сладко есть и сладко спать - это тоже причина и вполне естественная и уважительная и не надо этого стеснятся. и никто вас в этом не упрекает

Так, ещё раз: какую страну я должен благодарить? :lol:
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25433
"Каких-то всплесков не видим" - аким о случаях сепаратизма на севере Казахстана
Отправлено: 05.12.24 - 23:28
#61
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
же благополучно перебежав на ПМЖ в другую страну и поливает грязью оттуда.

Пример можете привести?
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25433
"Каких-то всплесков не видим" - аким о случаях сепаратизма на севере Казахстана
Отправлено: 05.12.24 - 23:31
#62
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
Это же и страна и дала ВЫШЕСКАЗАННОЕ вами, просто тогда она называлась - Казахская ССР.

Никогда так страна не называлась. Она называлась Союз Советских Социалистических Республик, и я благодарен СССР за мое бесплатное СРЕДНЕЕ образование. Моё высшее образование я получал в Казахстане, за свои собственные деньги.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25433
"Каких-то всплесков не видим" - аким о случаях сепаратизма на севере Казахстана
Отправлено: 05.12.24 - 23:41
#63
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
НИКТО и НИКОГО из-за незнания языка - ни в чём НЕ ОГРАНИЧИВАЕТ

Даже болашаковцев? А как насчёт аспирантов?
Цитата:
ACROS:
откровенно ВРЕТЁ

Ну, и кто теперь врёт?
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25433
"Каких-то всплесков не видим" - аким о случаях сепаратизма на севере Казахстана
Отправлено: 06.12.24 - 00:03
#64
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
тем кто СРЁТ и притом ОТКРОВЕННО, на свою страну проживания

Ой, как неудобно ))

Цитата:
ACROS: банановая страна она и есть банановая
Цитата:
ACROS: все дерут её как хотят
Цитата:
ACROS: не страна, а ОЛИГАРХСТАН и Штрафстан
Профайл
Страница 5 из 5«1...345
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 124, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 124
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS