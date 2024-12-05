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Что было - то было
Что было - то было
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 50664
Что было - то было
Отправлено: 05.12.24 - 19:47
2 декабря 1941 г. Кустанайский облисполком принял решение о размещении авиамастерской № 263 на базе машинно-тракторных мастерских Федоровского зерносовхоза, мобилизовав для этих целей необходимое количество тракторов, автомашин за счет совхозов и МТС.
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Re: Что было - то было
Отправлено: 05.12.24 - 19:47
Редакция, передайте, пожалуйста Наталье ЗДОРОВЕЦ, что хронология лучше воспринимается по годам, а не по дням.
Re: Что было - то было
Отправлено: 05.12.24 - 19:57
Цитата:
Здесь не хронология.
Здесь рубрика "В этот месяц..."
Бывает ещё рубрика "В этот день..." и дальше идёт рассказ о событиях, которые произошли в этот день в разные годы.
electro:
Здесь не хронология.
Здесь рубрика "В этот месяц..."
Бывает ещё рубрика "В этот день..." и дальше идёт рассказ о событиях, которые произошли в этот день в разные годы.
Что было - то было
Отправлено: 05.12.24 - 20:05
про "Этот день" вопросов вообще нет
но внутри месяца считаю логичным выдавать события ПО ГОДАМ.
вообще, любое повествование - привязано к году, десятилетию, веку и т.д.
но не к дню же....
но внутри месяца считаю логичным выдавать события ПО ГОДАМ.
вообще, любое повествование - привязано к году, десятилетию, веку и т.д.
но не к дню же....
Re: Что было - то было
Отправлено: 05.12.24 - 20:59
Цитата:
в скобках - это что?
ул. Чкалова (Каирбекова).
в скобках - это что?
Т
(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 05.01.07
- Сообщений:
- 2436
Что было - то было
Отправлено: 05.12.24 - 21:11
Цитата:
Современное название той же улицы
electro:
в скобках - это что?
в скобках - это что?
Современное название той же улицы
Что было - то было
Отправлено: 05.12.24 - 21:50
интересно, интересно...
Чкалова переименовали в Каирбекова получается???
похоже, я не в том Кустанае живу...
Чкалова переименовали в Каирбекова получается???
похоже, я не в том Кустанае живу...
Что было - то было
Отправлено: 05.12.24 - 21:51
главред, Вы передадите архивисту мои пожелания?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 25427
Что было - то было
Отправлено: 05.12.24 - 21:53
Цитата:
Каирбекова - бывшая Кирова же
Тимур Гафуров:
Современное название той же улицы
Современное название той же улицы
Каирбекова - бывшая Кирова же
Re: Что было - то было
Отправлено: 05.12.24 - 22:06
Цитата:
У меня как-то был отрывной календарь...
Там почти на каждом листочке было "В этот день родились..."
И далее - имена-фамилии по годам. Артисты, учёные, военные...
Здесь рассказ о месяце. А в месяце, посмотрите 2, 17, 21... - по годам.
Автор ставит цель рассказать, чем знаменателен именно каждый данный день месяца в жизни области и города.
Такой способ подачи исторического материала тоже имеет право на существование.
electro:
У меня как-то был отрывной календарь...
Там почти на каждом листочке было "В этот день родились..."
И далее - имена-фамилии по годам. Артисты, учёные, военные...
Здесь рассказ о месяце. А в месяце, посмотрите 2, 17, 21... - по годам.
Автор ставит цель рассказать, чем знаменателен именно каждый данный день месяца в жизни области и города.
Такой способ подачи исторического материала тоже имеет право на существование.
Что было - то было
Отправлено: 05.12.24 - 22:14
скептик
ну нет
гораздо информативнее хронология по годам
видно развитие региона.
сначала открыли 3-летку, а потом глядь, на её основе и семилетка.
понимаете?
главное - хронология
ну нет
гораздо информативнее хронология по годам
видно развитие региона.
сначала открыли 3-летку, а потом глядь, на её основе и семилетка.
понимаете?
главное - хронология
Что было - то было
Отправлено: 05.12.24 - 22:20
"Этот день в истории" - супер проект
но ведь это только день
а события месяца, будьте добры, отсортируйте по годам. спасибо.
но ведь это только день
а события месяца, будьте добры, отсортируйте по годам. спасибо.
Т
(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 05.01.07
- Сообщений:
- 2436
Re: Что было - то было
Отправлено: 05.12.24 - 22:22
Цитата:
Оренбургская улица трижды поменяла названия, став ул. Чкалова, затем Дорожной и наконец Каирбекова.
Да, между Дорожной и Карибекова было название Кирова.
Цитата:
Я вам ответил в прошлый раз. Нас такой формат "День в истории" устраивает.
В других газетах есть другие форматы хронологии.
electro:
Чкалова переименовали в Каирбекова получается???
Чкалова переименовали в Каирбекова получается???
Оренбургская улица трижды поменяла названия, став ул. Чкалова, затем Дорожной и наконец Каирбекова.
Да, между Дорожной и Карибекова было название Кирова.
Цитата:
electro:
Вы передадите архивисту мои пожелания?
Вы передадите архивисту мои пожелания?
Я вам ответил в прошлый раз. Нас такой формат "День в истории" устраивает.
В других газетах есть другие форматы хронологии.
Что было - то было
Отправлено: 05.12.24 - 22:24
Цитата:
ну ок
Тимур Гафуров:
В других газетах
В других газетах
ну ок
Что было - то было
Отправлено: 05.12.24 - 22:27
Цитата:
а где, собственно, "День" ?
тут ведь за "месяц" разговор.
Тимур Гафуров:
Нас такой формат "День в истории" устраивает.
Нас такой формат "День в истории" устраивает.
а где, собственно, "День" ?
тут ведь за "месяц" разговор.
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