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≡ Что творится в горбольнице - Скандал вокруг должности главврача в Костанае вышел на новый этап
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50664
Что творится в горбольнице - Скандал вокруг должности главврача в Костанае вышел на новый этап
Отправлено: 05.12.24 - 12:19
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- Имеющиеся документы указывали на необоснованное и неэффективное расходование бюджета больницы. Ярким примером будет служить нашумевшая история врача-миллионера, получавшего 5 млн тенге в месяц, - заявил юрисконсульт Жаслан Байбазаров.
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s
* simkst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.10.23
Сообщений:
197
Что творится в горбольнице - Скандал вокруг должности главврача в Костанае вышел на новый этап
Отправлено: 05.12.24 - 22:15
#15
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Цитата:
ACROS:
149 074 тенге в день


И что ?

Лечение кариеса,без удаления нервов, 37 000 теге ( на прошлой неделе)

В отзывах 2 ГИС видел *твиты* о ценниках порядка 60 000 тенге

золотое время медицины
Профайл
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