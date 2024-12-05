Отправлено: - 22:06

electro:



Цитата:У меня как-то был отрывной календарь...Там почти на каждом листочке было "В этот день родились..."И далее - имена-фамилии по годам. Артисты, учёные, военные...Здесь рассказ о месяце. А в месяце, посмотрите 2, 17, 21... - по годам.Автор ставит цель рассказать, чем знаменателен именно каждый данный день месяца в жизни области и города.Такой способ подачи исторического материала тоже имеет право на существование.