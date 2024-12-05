Что творится в горбольнице - Скандал вокруг должности главврача в Костанае вышел на новый этап
Отправлено: 05.12.24 - 12:19
- Имеющиеся документы указывали на необоснованное и неэффективное расходование бюджета больницы. Ярким примером будет служить нашумевшая история врача-миллионера, получавшего 5 млн тенге в месяц, - заявил юрисконсульт Жаслан Байбазаров. Читать новость
5 млн тенге в месяц.в некоторые периоды доходило до 10-11 млн тенге в месяц. Вот что должен думать нормальноый образованный человек? Я думаю что они там все БЕЛЕНЫ обьелись! Слов нет! Разграбили собственную страну! И так на каждом углу! Все знают история повторяется, и думаю что повтор 1917 года не за горами! Тогда монголия спасла, а сейчас куда бежать будете миллионеры? Прям вижу, сверкающие рожки вил у народа в руках....
управлении здравоохранения работают некомпетентные люди. Аплодирую стоя,браво! Если в каждой колокольне найдутся свои байгужины (не пресмыкаясь) в стране был бы порядок. Грабят, тащат со всех сторон, а главный что-то там про ошибься несет, какой стыд и позор
**Врач-миллионер работал на оборудовании, на котором в области больше никто работать не может, - возразил второй представитель горбольницы.**
У фермера сломался трактор. Все попытки починить машину были напрасны. Наконец он вызвал специалиста. Тот осмотрел трактор, попробовал, как действует стартер, поднял капот и всё тщательно проверил. Затем взял молоток и где-то один раз ударил этим молотком. После этого мастер завёл трактор.
Обрадованный фермер попросил у мастера счёт. Но когда он его увидел — был сильно удивлён. Он возмущённо спросил: «Ты хочешь получить сто долларов только за один удар молотком! Не много ли?».
Мастер с улыбкой ответил: «Согласен! Один удар молотком не может стоить так дорого. За один удар молотком я посчитал только один доллар. А девяносто девять долларов я беру за мои знания, благодаря которым я мог сделать этот удар по нужному месту».
Учитывая сколько они платят этому специалисту, можно было десяток людей отправить на обучение этим оборудованием чтобы снизить стоимость работы специалистов. Скажите на что учиться я сам выучусь чтобы хотя бы половину из этих денег зарабатывать.
- Врач-миллионер работал на оборудовании, на котором в области больше никто работать не может, - возразил второй представитель горбольницы. - Более того, горбольница из бюджетных средств не имеет ничего. Источник:
О чём тут рассуждать и выгораживать! Работал на оборудовании и тд и тп. Да с таким образованием скоро на токарном станке некому будет работать. И что зарплата должна составлять в 28000 раз выше средней? Что за бред? Что вообще уже думалка не варит что говорят то? И делают?
Если городская больница является коммерческой, то это обстоятельство означает, как я уже ранее подчеркивал, о том, что любой субъект здравоохранения оказывает медицинские услуги за деньги, без разницы, бюджетные они или из ФСМС или из кармана населения, а не медицинскую помощь, как указано в Кодексе РК "О здоровье народа и системе здравоохранения". Поэтому перед приемом врача, работающего в субъекте здравоохранения, требуйте от него заключенный договор сострахования с субъектом здравоохранения, чтобы знать, имеет ли врач не застраховавший свою профессиональную ответственность, лечить вас, а также требуйте заключить с вами договор возмездного оказания услуг, которые будут доказательством факта совершения врачебной ошибки или факта совершения преступления путем умышленного или неумышленного нанесения вреда пациенту. Тут не только прокуратура обязана подключится, а также Департамент госдоходов, антикоррупционная служба, аким области и другие органы, чтобы пролить свет на мутную истуацию!
К вопросу о коммерциализации здравоохранения-свежий жизненный пример: В ноябре в поликлинике (не буду называть номер) наблюдающий меня врач/кардиолог сделала мне УЗИ сердца (я после инфаркта). На мой вопрос о результатах , она мне сказала ,что бы я записывался на приём к кардиологу (к ней же получается, вместо объяснения хотя предварительного результата ). Записи на ноябрь не было и я попал к другому кардиологу через месяц(!) в декабре. Так как я не его пациент,ему было практически "всё по барабану"-без осмотра резолюция :"Пейте таблетки!" Это я к чему- чем больше врачи осуществят приём пациентов, тем больше поликлиника получит субсидий от государства и соответственно больше получит зарплату врач. Нас не лечат , да и не стремятся..просто оказывают нам платные услуги.
Цитата:///За 3 года врачу-миллионеру только в горбольнице было перечислено около 161 млн тенге.///
То есть: 161 000 000 тенге/36 месяцев = 4 472 222 тенге / 30 дней = 149 074 тенге в день и это только в ЭТОЙ больнице. Он наверное не только в этой больнице подрабатывал. Как говорят в Одессе- что бы я так жил.
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