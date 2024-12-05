НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Что было - то было
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50664
Что было - то было
Отправлено: 05.12.24 - 19:47
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
2 декабря 1941 г. Кустанайский облисполком принял решение о размещении авиамастерской № 263 на базе машинно-тракторных мастерских Федоровского зерносовхоза, мобилизовав для этих целей необходимое количество тракторов, автомашин за счет совхозов и МТС.
Читать статью

electro
* electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1575
Re: Что было - то было
Отправлено: 05.12.24 - 19:47
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Редакция, передайте, пожалуйста Наталье ЗДОРОВЕЦ, что хронология лучше воспринимается по годам, а не по дням.
Профайл
Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1849
Re: Что было - то было
Отправлено: 05.12.24 - 19:57
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
electro:

Здесь не хронология.
Здесь рубрика "В этот месяц..."
Бывает ещё рубрика "В этот день..." и дальше идёт рассказ о событиях, которые произошли в этот день в разные годы.
Профайл
electro
* electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1575
Что было - то было
Отправлено: 05.12.24 - 20:05
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
про "Этот день" вопросов вообще нет
но внутри месяца считаю логичным выдавать события ПО ГОДАМ.
вообще, любое повествование - привязано к году, десятилетию, веку и т.д.
но не к дню же.... :-x
Профайл
electro
* electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1575
Re: Что было - то было
Отправлено: 05.12.24 - 20:59
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ул. Чкалова (Каирбекова).

в скобках - это что?
Профайл
Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2436
Что было - то было
Отправлено: 05.12.24 - 21:11
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
electro:
в скобках - это что?

Современное название той же улицы
Профайл Посетить вебсайт
electro
* electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1575
Что было - то было
Отправлено: 05.12.24 - 21:50
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
интересно, интересно...
Чкалова переименовали в Каирбекова получается???
похоже, я не в том Кустанае живу...
Профайл
electro
* electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1575
Что было - то было
Отправлено: 05.12.24 - 21:51
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
главред, Вы передадите архивисту мои пожелания?
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25427
Что было - то было
Отправлено: 05.12.24 - 21:53
#8
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тимур Гафуров:
Современное название той же улицы

Каирбекова - бывшая Кирова же :-o
Профайл
Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1849
Re: Что было - то было
Отправлено: 05.12.24 - 22:06
#9
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
electro:

У меня как-то был отрывной календарь...
Там почти на каждом листочке было "В этот день родились..."
И далее - имена-фамилии по годам. Артисты, учёные, военные...
Здесь рассказ о месяце. А в месяце, посмотрите 2, 17, 21... - по годам.
Автор ставит цель рассказать, чем знаменателен именно каждый данный день месяца в жизни области и города.
Такой способ подачи исторического материала тоже имеет право на существование.
Профайл
electro
* electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1575
Что было - то было
Отправлено: 05.12.24 - 22:14
#10
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
скептик
ну нет
гораздо информативнее хронология по годам
видно развитие региона.
сначала открыли 3-летку, а потом глядь, на её основе и семилетка.
понимаете?
главное - хронология
Профайл
electro
* electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1575
Что было - то было
Отправлено: 05.12.24 - 22:20
#11
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Этот день в истории" - супер проект
но ведь это только день
а события месяца, будьте добры, отсортируйте по годам. спасибо.
Профайл
Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2436
Re: Что было - то было
Отправлено: 05.12.24 - 22:22
#12
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
electro:
Чкалова переименовали в Каирбекова получается???

Оренбургская улица трижды поменяла названия, став ул. Чкалова, затем Дорожной и наконец Каирбекова.

Да, между Дорожной и Карибекова было название Кирова.

Цитата:
electro:
Вы передадите архивисту мои пожелания?

Я вам ответил в прошлый раз. Нас такой формат "День в истории" устраивает.
В других газетах есть другие форматы хронологии.
Профайл Посетить вебсайт
electro
* electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1575
Что было - то было
Отправлено: 05.12.24 - 22:24
#13
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тимур Гафуров:
В других газетах


ну ок
Профайл
electro
* electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1575
Что было - то было
Отправлено: 05.12.24 - 22:27
#14
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тимур Гафуров:
Нас такой формат "День в истории" устраивает.


а где, собственно, "День" ?
тут ведь за "месяц" разговор.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 54, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 53
Зарегистрированные пользователи: electro

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS