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≡ Паводок зимой? Обводной канал переполнился в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50664
Паводок зимой? Обводной канал переполнился в Костанайской области
Отправлено: 05.12.24 - 21:52
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Паводка среди зимы боятся жители села Новоселовка Костанайской области. В сторону села надвигается вода из обводного канала, передает корреспондент Tengrinews.kz. Напомним, корреспондент "НГ" обсудил вопрос о пропускном канале с жителями села:
- Он очень большой, а пропускные трубы не соответствуют объему воды! - возмущались тогда местные жители. - Мы как раз знаем, как это происходит каждую весну! Вода не успеет уходить в них и пойдет к нам в поселок! Этих труб недостаточно!


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Z
§ ZanoZOV
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.24
Сообщений:
184
Re: Паводок зимой? Обводной канал переполнился в Костанайской...
Отправлено: 05.12.24 - 21:52
#1
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А чё нормальная работа, другого уже никто и не ждёт такой власти, скоро новый год! Глядишь грянут морозы под 30! тогда усё и уляжется. Вот именно этого все там и ждут! Ан нет земля матушка безжалостно наказывает за разгильдяйство !
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