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Паводка среди зимы боятся жители села Новоселовка Костанайской области. В сторону села надвигается вода из обводного канала, передает корреспондент Tengrinews.kz. Напомним, корреспондент "НГ" обсудил вопрос о пропускном канале с жителями села:- Он очень большой, а пропускные трубы не соответствуют объему воды! - возмущались тогда местные жители. - Мы как раз знаем, как это происходит каждую весну! Вода не успеет уходить в них и пойдет к нам в поселок! Этих труб недостаточно!