Отправлено: - 17:39

ACROS:

в силу своего ума, интеллекта и высокого профессионализма, добившие тут в Казахстане материального благополучия и статусного положения.

ACROS:

Он ДОЛЖЕН на основании пункта 1 вышесказанного: - БЫТЬ предан и ДУШОЙ и ТЕЛОМ этой стране, Казахстану, стране которая ДАЛА ему всё вышесказанное и быть БЕЗМЕРНО ей БЛАГОДАРЕН.

Цитата:Цитата:Несоответствий в своих 2-х пунктах не заметили?Или это сарказм?