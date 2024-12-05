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≡ Приговор подсудимой, рекламирующей наркотики, вынесли в суде Костаная
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50658
Приговор подсудимой, рекламирующей наркотики, вынесли в суде Костаная
Отправлено: 05.12.24 - 15:12
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Светлана Бахвалова обвинялась в нанесении граффити на стенах различных зданий Костаная и Кокшетау. Граффити состояли из слова "работа", телефонов, а иногда и адресов сайтов, где продаются наркотики.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1093
Re: Приговор подсудимой, рекламирующей наркотики, вынесли в суде...
Отправлено: 05.12.24 - 15:12
#1
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Ворующих бюджеты на миллионы могут простить, а тут мать нескольких детей в тюрьму. Правосудие. Молодцы, опасного преступника задержали
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1093
Re: Приговор подсудимой, рекламирующей наркотики, вынесли в суде...
Отправлено: 05.12.24 - 15:23
#2
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Работа - это тот еще наркотик. Сначала для пробы -испытательный срок, потом первая зарплата, и все, ты зависим и не можешь остановиться.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6874
Re: Приговор подсудимой, рекламирующей наркотики, вынесли в суде...
Отправлено: 05.12.24 - 16:31
#3
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Цитата:
vofkakst:
Ворующих бюджеты на миллионы могут простить


Их не прощают, а РАЗДЕВАЮТ, такие же как они, только из Жана Казахстана- те и воруют что бы и им самим хватило жить после тюрьмы, и штраф многомиллионный заплатить и этим из нового казахстана дать за мягкий приговор и тамошним из жана казахстана тоже дать за УДО. Всё у них просчитано и продуманно. И после отсидки они - УВАЖАЕМЫЕ люди, например вон Боранбаев - президент Параолимпийского комитета страны. Даже депутат Абенов сделал замечание Правительству: - мол куда и кого вы назначаете - как рядом с уголовником, пусть даже вышедшим по УДО, будет стоять Президент страны - Токаев.
Это своеобразный бизнес.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2152
Re: Приговор подсудимой, рекламирующей наркотики, вынесли в суде...
Отправлено: 05.12.24 - 18:14
#4
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Цитата:
vofkakst:
Ворующих бюджеты на миллионы могут простить, а тут мать нескольких детей в тюрьму.

Цитата:
- Признать Бахвалову виновной и назначить ей 3 года лишения свободы в колонии средней безопасности,

Источник:


это не наказание а детский лепет. необходимо внести поправки в законодательство..наказание вплоть до пожизненного...
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