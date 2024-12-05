Отправлено: - 16:31

vofkakst:

Ворующих бюджеты на миллионы могут простить

Цитата:Их не прощают, а РАЗДЕВАЮТ, такие же как они, только из Жана Казахстана- те и воруют что бы и им самим хватило жить после тюрьмы, и штраф многомиллионный заплатить и этим из нового казахстана дать за мягкий приговор и тамошним из жана казахстана тоже дать за УДО. Всё у них просчитано и продуманно. И после отсидки они - УВАЖАЕМЫЕ люди, например вон Боранбаев - президент Параолимпийского комитета страны. Даже депутат Абенов сделал замечание Правительству: - мол куда и кого вы назначаете - как рядом с уголовником, пусть даже вышедшим по УДО, будет стоять Президент страны - Токаев.Это своеобразный бизнес.