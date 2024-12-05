Что творится в горбольнице - Скандал вокруг должности главврача в Костанае вышел на новый этап
Отправлено: 05.12.24 - 12:19
- Имеющиеся документы указывали на необоснованное и неэффективное расходование бюджета больницы. Ярким примером будет служить нашумевшая история врача-миллионера, получавшего 5 млн тенге в месяц, - заявил юрисконсульт Жаслан Байбазаров. Читать новость
5 млн тенге в месяц.в некоторые периоды доходило до 10-11 млн тенге в месяц. Вот что должен думать нормальноый образованный человек? Я думаю что они там все БЕЛЕНЫ обьелись! Слов нет! Разграбили собственную страну! И так на каждом углу! Все знают история повторяется, и думаю что повтор 1917 года не за горами! Тогда монголия спасла, а сейчас куда бежать будете миллионеры? Прям вижу, сверкающие рожки вил у народа в руках....
управлении здравоохранения работают некомпетентные люди. Аплодирую стоя,браво! Если в каждой колокольне найдутся свои байгужины (не пресмыкаясь) в стране был бы порядок. Грабят, тащат со всех сторон, а главный что-то там про ошибься несет, какой стыд и позор
**Врач-миллионер работал на оборудовании, на котором в области больше никто работать не может, - возразил второй представитель горбольницы.**
У фермера сломался трактор. Все попытки починить машину были напрасны. Наконец он вызвал специалиста. Тот осмотрел трактор, попробовал, как действует стартер, поднял капот и всё тщательно проверил. Затем взял молоток и где-то один раз ударил этим молотком. После этого мастер завёл трактор.
Обрадованный фермер попросил у мастера счёт. Но когда он его увидел — был сильно удивлён. Он возмущённо спросил: «Ты хочешь получить сто долларов только за один удар молотком! Не много ли?».
Мастер с улыбкой ответил: «Согласен! Один удар молотком не может стоить так дорого. За один удар молотком я посчитал только один доллар. А девяносто девять долларов я беру за мои знания, благодаря которым я мог сделать этот удар по нужному месту».
Учитывая сколько они платят этому специалисту, можно было десяток людей отправить на обучение этим оборудованием чтобы снизить стоимость работы специалистов. Скажите на что учиться я сам выучусь чтобы хотя бы половину из этих денег зарабатывать.
- Врач-миллионер работал на оборудовании, на котором в области больше никто работать не может, - возразил второй представитель горбольницы. - Более того, горбольница из бюджетных средств не имеет ничего. Источник:
О чём тут рассуждать и выгораживать! Работал на оборудовании и тд и тп. Да с таким образованием скоро на токарном станке некому будет работать. И что зарплата должна составлять в 28000 раз выше средней? Что за бред? Что вообще уже думалка не варит что говорят то? И делают?
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