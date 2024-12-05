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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25419
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.12.24 - 12:12
#15181
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Цитата:
Kairat stayer:
Мне смысла нет врать

Кайрат, вы можете и не врать, вместо этого вы можете добросовестно заблуждаться, или ещё хуже - ошибаться ;-)
Но стремление говорить правду - это уже похвально 8-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25419
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.12.24 - 12:16
#15182
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Цитата:
abaika95:
Это вонь которую я проветриваю

Ну вот, а говорил что психолог. А по факту - вентилятор :lol:
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1084
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.12.24 - 13:03
#15183
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Цитата:
Врач-миллионер работал на оборудовании, на котором в области больше никто работать не может

Вот жеж! Я тоже работаю на оборудовании, на котором никто в области работать не может. Надо начальству сказать чтоб по 5 лямов в месяц платили :lol:
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
4139
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.12.24 - 13:43
#15184
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Кайрат стайер: Вольным-воля! Алла Пугачёва, кумир сотни миллионов людей, выросших слушая её песни, недавно сказала же: были холопами-стали рабами.

Кайрат, прошлась по ВАШИМ ссылкам на ВАШИ посты,начиная с 2020 г.,где Вы постоянно вдрючиваете на форуме фразу этой певички- раз пять!!!
Какой неизгладимый след она оставила в Вашей душе, каким бальзамом легли её слова о русских рабах на Ваше сердце, что не устаёте её цитировать!
Я, кажется, тогда Вам ответила, для кого она авторитет, а для "тьфу". К сожалению,не имею привычки бесконечно цитировать себя любимую, поэтому не буду искать свой ответ
А Вам пора уже остановиться, неприлично цитировать самого себя.
Можете повторять,как новый пост,просто уберите ссылку,тогда мы будем думать,что это новые Ваши мысли, а не заезженная пластинка,хоть и не настолько они гениальные,чтобы постоянно их втыкать на форуме
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6099
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.12.24 - 13:49
#15185
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Цитата:
таноми52:
А Вам пора уже остановиться, неприлично цитировать самого себя...


Тоже ранее отмечал, что цитировал и буду цитировать далее, свобода слова понимаете ли 8-) 8-) 8-) .
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6099
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.12.24 - 13:54
#15186
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Цитата:
Карачун:
Из статьи на бибиси
Якобы украинское командование пообещало награду за захват хотя бы одного корейского военнослужащего...желательно с документами. Комментарий от военнослужащего всу воюющего на территории курской области "...крайне сложно найти корейца в темных курских лесах, особенно когда его там нет"


Возможно их мало, сами же отмечали ранее, мол северокорейцам россияне целый зоопарк подарили. Скорее всего, мясо на мясо обменяли. За льва 10 северокорейцев, медведя 5 и.т.д. :lol: :lol: :lol:.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1845
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.12.24 - 13:59
#15187
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Цитата:
Kairat stayer:

Население КНДР - 26 миллионов, идеологически заряженных на борьбу против нацизма.
Про Украину и остатки украинцев рассказывать смысла не вижу - все всё видят сами.
Так что, если в северных корейцах на фронтах СВО появится не придуманная западом необходимость, ВСУ мало не покажется. И искать никого не придётся.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6099
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.12.24 - 14:03
#15188
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Цитата:
Skeptic:
Так что, если в северных корейцах на фронтах СВО появится не придуманная западом необходимость, ВСУ мало не покажется. И искать никого не придётся.


Хех, как появятся, сразу их утилизируют. Как говорит Виталий, процитирую его: на святой украинской земле :-P :-P :-P .
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6099
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.12.24 - 14:23
#15189
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Цитата:
Skeptic:
Про Украину и остатки украинцев рассказывать смысла не вижу - все всё видят сами...


Как вам такое? Администрация старины Д.Байдена, в течение короткого времени окажет помощь Украине и другим странам, до прихода администрации Д.Трампа. Кроме того, Европа и НАТО в стороне не останутся. Блинкин говорит, нужна мобилизация, также помогут с обучением контингента и.т.д.

Подробнее здесь:
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1084
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.12.24 - 14:27
#15190
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Цитата:
Kairat stayer:
Скорее всего, мясо на мясо обменяли

В результате исследования данных со спутников появилась гипотеза о том, что второй расчетной единицей таки оказались не львы с медведями. Это скорее жест в духе "чем бы дитя не тешилось".
Оплата же, по мнению исследователей, произведена нефтью, в количестве "...как минимум миллион баррелей за несколько месяцев", при ограничении суммарно разрешенных поставок в страну, по международным договорам, в 500 тысяч в год. Ну там, санкции и все такое.
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