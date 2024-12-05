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≡ Что творится в горбольнице - Скандал вокруг должности главврача в Костанае вышел на новый этап
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50657
Что творится в горбольнице - Скандал вокруг должности главврача в Костанае вышел на новый этап
Отправлено: 05.12.24 - 12:19
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- Имеющиеся документы указывали на необоснованное и неэффективное расходование бюджета больницы. Ярким примером будет служить нашумевшая история врача-миллионера, получавшего 5 млн тенге в месяц, - заявил юрисконсульт Жаслан Байбазаров.
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Z
§ ZanoZOV
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.24
Сообщений:
181
Re: Что творится в горбольнице - Скандал вокруг должности...
Отправлено: 05.12.24 - 12:19
#1
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5 млн тенге в месяц.в некоторые периоды доходило до 10-11 млн тенге в месяц. Вот что должен думать нормальноый образованный человек? Я думаю что они там все БЕЛЕНЫ обьелись! Слов нет! Разграбили собственную страну! И так на каждом углу! Все знают история повторяется, и думаю что повтор 1917 года не за горами! Тогда монголия спасла, а сейчас куда бежать будете миллионеры? Прям вижу, сверкающие рожки вил у народа в руках....
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7253
Re: Что творится в горбольнице - Скандал вокруг должности...
Отправлено: 05.12.24 - 12:37
#2
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управлении здравоохранения работают некомпетентные люди.
Аплодирую стоя,браво!
Если в каждой колокольне найдутся свои байгужины (не пресмыкаясь) в стране был бы порядок. Грабят, тащат со всех сторон, а главный что-то там про ошибься несет, какой стыд и позор
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s
* simkst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.10.23
Сообщений:
195
Re: Что творится в горбольнице - Скандал вокруг должности...
Отправлено: 05.12.24 - 13:08
#3
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*Ярким примером будет служить нашумевшая история врача-миллионера, получавшего 5 млн тенге в месяц.*

Ссылку на эту историю кто может дать ?
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s
* simkst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.10.23
Сообщений:
195
Что творится в горбольнице - Скандал вокруг должности главврача в Костанае вышел на новый этап
Отправлено: 05.12.24 - 13:26
#4
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**Врач-миллионер работал на оборудовании, на котором в области больше никто работать не может, - возразил второй представитель горбольницы.**


У фермера сломался трактор.
Все попытки починить машину были напрасны. Наконец он вызвал специалиста.
Тот осмотрел трактор, попробовал, как действует стартер, поднял капот и всё тщательно проверил.
Затем взял молоток и где-то один раз ударил этим молотком. После этого мастер завёл трактор.

Обрадованный фермер попросил у мастера счёт. Но когда он его увидел — был сильно удивлён. Он возмущённо спросил: «Ты хочешь получить сто долларов только за один удар молотком! Не много ли?».

Мастер с улыбкой ответил: «Согласен! Один удар молотком не может стоить так дорого. За один удар молотком я посчитал только один доллар. А девяносто девять долларов я беру за мои знания, благодаря которым я мог сделать этот удар по нужному месту».

[Исправлено: simkst, 05.12.2024 - 14:30]
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7
§ 71422
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.10.20
Сообщений:
161
Re: Что творится в горбольнице - Скандал вокруг должности...
Отправлено: 05.12.24 - 14:26
#5
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Цитата:
Больница является коммерческой организацией

Источник:
Об этом мы уже давно догадывались, а теперь медики сами подтвердили.
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s
* simkst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.10.23
Сообщений:
195
Re: Что творится в горбольнице - Скандал вокруг должности...
Отправлено: 05.12.24 - 14:51
#6
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Цитата:
Больница является коммерческой организацией. От управления здравоохранения мы имеем только капитальный ремонт и приобретение дорогостоящего оборудования с последующей передачей на баланс.

Источник:



Форма собственности Государственная собственность
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Йцукен
§ Йцукен
(Пользователи)
Регистрация:
25.05.18
Сообщений:
61
Что творится в горбольнице - Скандал вокруг должности главврача в Костанае вышел на новый этап
Отправлено: 05.12.24 - 15:01
#7
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Йцукен
§ Йцукен
(Пользователи)
Регистрация:
25.05.18
Сообщений:
61
Что творится в горбольнице - Скандал вокруг должности главврача в Костанае вышел на новый этап
Отправлено: 05.12.24 - 15:05
#8
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