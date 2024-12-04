НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ "Каких-то всплесков не видим" - аким о случаях сепаратизма на севере Казахстана
 
 
Страница 4 из 4«1234
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50657
"Каких-то всплесков не видим" - аким о случаях сепаратизма на севере Казахстана
Отправлено: 04.12.24 - 16:46
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Сегодня эти случаи практически единичные. А что касается профилактической части - этим занимаются правоохранительные органы. Департамент полиции непосредственно этим вопросом занимается", - сказал Гауез Нурмухамбетов.
Читать новость

Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6099
"Каких-то всплесков не видим" - аким о случаях сепаратизма на севере Казахстана
Отправлено: 05.12.24 - 13:11
#45
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Нурбанчик:
Всё верно.


Какой-такой дипломатия, протокола, статусы, этикеты и степняки, нужно всем быть попроще!



[Исправлено: Kairat stayer, 05.12.2024 - 14:13]
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6873
Re: "Каких-то всплесков не видим" - аким о случаях...
Отправлено: 05.12.24 - 14:03
#46
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
кого здесь так кормят,


1) Я имею ввиду русскоязычных- некоренных ( столыпинцы, бывшие казаки, первоцелинники, строители казахских магниток, репрессивные и прочие ПОНАЕХАВШИЕ) в силу своего ума, интеллекта и высокого профессионализма, добившие тут в Казахстане материального благополучия и статусного положения.

таноми52:
он должен быть без раздумий бесконечно предан и душой и телом?[/quote

2) Он ДОЛЖЕН на основании пункта 1 вышесказанного: - БЫТЬ предан и ДУШОЙ и ТЕЛОМ этой стране, Казахстану, стране которая ДАЛА ему всё вышесказанное и быть БЕЗМЕРНО ей БЛАГОДАРЕН.
Профайл
Страница 4 из 4«1234
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 45, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 44
Зарегистрированные пользователи: Gljuk

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS