Отправлено: - 14:03

таноми52:

кого здесь так кормят,

Цитата:1) Я имею ввиду русскоязычных- некоренных ( столыпинцы, бывшие казаки, первоцелинники, строители казахских магниток, репрессивные и прочие ПОНАЕХАВШИЕ) в силу своего ума, интеллекта и высокого профессионализма, добившие тут в Казахстане материального благополучия и статусного положения.он должен быть без раздумий бесконечно предан и душой и телом?[/quote2) Он ДОЛЖЕН на основании пункта 1 вышесказанного: - БЫТЬ предан и ДУШОЙ и ТЕЛОМ этой стране, Казахстану, стране которая ДАЛА ему всё вышесказанное и быть БЕЗМЕРНО ей БЛАГОДАРЕН.