Отправлено: - 13:03

Врач-миллионер работал на оборудовании, на котором в области больше никто работать не может

Цитата:Вот жеж! Я тоже работаю на оборудовании, на котором никто в области работать не может. Надо начальству сказать чтоб по 5 лямов в месяц платили