Кайрат стайер: Вольным-воля! Алла Пугачёва, кумир сотни миллионов людей, выросших слушая её песни, недавно сказала же: были холопами-стали рабами.
Кайрат, прошлась по ВАШИМ ссылкам на ВАШИ посты,начиная с 2020 г.,где Вы постоянно вдрючиваете на форуме фразу этой певички- раз пять!!! Какой неизгладимый след она оставила в Вашей душе, каким бальзамом легли её слова о русских рабах на Ваше сердце, что не устаёте её цитировать! Я, кажется, тогда Вам ответила, для кого она авторитет, а для "тьфу". К сожалению,не имею привычки бесконечно цитировать себя любимую, поэтому не буду искать свой ответ А Вам пора уже остановиться, неприлично цитировать самого себя. Можете повторять,как новый пост,просто уберите ссылку,тогда мы будем думать,что это новые Ваши мысли, а не заезженная пластинка,хоть и не настолько они гениальные,чтобы постоянно их втыкать на форуме
Карачун: Из статьи на бибиси Якобы украинское командование пообещало награду за захват хотя бы одного корейского военнослужащего...желательно с документами. Комментарий от военнослужащего всу воюющего на территории курской области "...крайне сложно найти корейца в темных курских лесах, особенно когда его там нет"
Возможно их мало, сами же отмечали ранее, мол северокорейцам россияне целый зоопарк подарили. Скорее всего, мясо на мясо обменяли. За льва 10 северокорейцев, медведя 5 и.т.д. .
Население КНДР - 26 миллионов, идеологически заряженных на борьбу против нацизма. Про Украину и остатки украинцев рассказывать смысла не вижу - все всё видят сами. Так что, если в северных корейцах на фронтах СВО появится не придуманная западом необходимость, ВСУ мало не покажется. И искать никого не придётся.
Skeptic: Про Украину и остатки украинцев рассказывать смысла не вижу - все всё видят сами...
Как вам такое? Администрация старины Д.Байдена, в течение короткого времени окажет помощь Украине и другим странам, до прихода администрации Д.Трампа. Кроме того, Европа и НАТО в стороне не останутся. Блинкин говорит, нужна мобилизация, также помогут с обучением контингента и.т.д.
Kairat stayer: Скорее всего, мясо на мясо обменяли
В результате исследования данных со спутников появилась гипотеза о том, что второй расчетной единицей таки оказались не львы с медведями. Это скорее жест в духе "чем бы дитя не тешилось". Оплата же, по мнению исследователей, произведена нефтью, в количестве "...как минимум миллион баррелей за несколько месяцев", при ограничении суммарно разрешенных поставок в страну, по международным договорам, в 500 тысяч в год. Ну там, санкции и все такое.
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