Отправлено: - 10:59

Vit:

Ну и че. Плевали она все проверки.

Цитата:Ну да: - банановая страна она и есть банановая- все дерут её как хотят в том числе и СОТОВЫЕ операторы, и даже собственные правители дерут её так как хотят, и не только страну, но и собственный народ: - не страна, а ОЛИГАРХСТАН и Штрафстан- вон даже в Мажилисе её называют не Казахстаном, а Штрафстаном- то что я лет ДЕСЯТЬ назад писал, депутат Перуашев только вчера повторил один в один- "...специально увеличивают размеры штрафа до КОНСКИХ, что бы ОТКАТЫ были немаленькие....", теперь выдумали "СРЕДНЕЮ скорость" и будут долбить по ней, лишь бы СОДРАТЬ с народа лишнее тенге, вернее СПРАВОЦИРОВАТЬ на откат.По поводу тарифов, "..Карфаген должен быть - РАЗРУШЕН...": - НЕИСПОЛЬЗОВАННЫЕ единицы тарифного плана нужно или ВОЗВРАЩАТЬ или ПЕРЕНОСИТЬ на следующий месяц.На РОВНОМ месте владельцы сотовых компании получают НЕЗАКОННУЮ прибыль.В магазине вам же ОТДАЮТ сдачу - точно так же в этом случае.