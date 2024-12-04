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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.12.24 - 21:16
Цитата:
Склонность к обобщениям это скорее ваш удел. Что в общем-то не порицаемо, так как сокращает затраты на мыслительные процессы. А учитывая сокращение массы головного мозга человека на протяжении последних 25 тысяч лет скорее даже полезно в эволюционном отношении
maxsaf:
целую страну
целую страну
Склонность к обобщениям это скорее ваш удел. Что в общем-то не порицаемо, так как сокращает затраты на мыслительные процессы. А учитывая сокращение массы головного мозга человека на протяжении последних 25 тысяч лет скорее даже полезно в эволюционном отношении
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17220
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.12.24 - 21:58
Цитата:
Я беларус
Как слышу так и пишу
Цитата:
Говорить не просто может любой дурак
Вон психушки забиты теми кто говорит не просто а с подвывертами
Человека умного отличает простота изложения сложных вещей
Рассказать умными словами чем занимается уборщица-может любой мало мальски начитанный человек
Рассказать простыми словами чем занимается физик ядерщик может только профессионал Цитата:
Зачем? Можно же проветрить
У тебя домашние тоже терпят когда ты воняешь?
Цитата:
Незнаю
Я за всякой фигнёй не слежу
Цитата:
Мнение путина никому не интересно
Даже в России
[Исправлено: Тимур Гафуров, 05.12.2024 - 09:19]
Карачун:
Чисто для примера-"энурез" это хорошо, с небольшой поправкой, но не критично.
Чисто для примера-"энурез" это хорошо, с небольшой поправкой, но не критично.
Я беларус
Как слышу так и пишу
Цитата:
Карачун:
Но я очень ценю способность человека говорить "не просто".
Но я очень ценю способность человека говорить "не просто".
Говорить не просто может любой дурак
Вон психушки забиты теми кто говорит не просто а с подвывертами
Человека умного отличает простота изложения сложных вещей
Рассказать умными словами чем занимается уборщица-может любой мало мальски начитанный человек
Рассказать простыми словами чем занимается физик ядерщик может только профессионал Цитата:
maxsaf:
maxsaf:
Терпи)
maxsaf:
Терпи)
Зачем? Можно же проветрить
У тебя домашние тоже терпят когда ты воняешь?
Цитата:
maxsaf:
чё за кипиш в Павлодаре по поводу
чё за кипиш в Павлодаре по поводу
Незнаю
Я за всякой фигнёй не слежу
Цитата:
maxsaf:
Достык? Выходит, что Путин зря благодарил за бережное отношение к русскому языку
Достык? Выходит, что Путин зря благодарил за бережное отношение к русскому языку
Мнение путина никому не интересно
Даже в России
[Исправлено: Тимур Гафуров, 05.12.2024 - 09:19]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17220
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.12.24 - 22:01
Цитата:
Русоведов в 90ые попросили перевести современные термины
Они и перевели по старинке
CD-диск = компактно-дисковый диск.
IT-технологии = информационно-технологические технологии.
VIP-персона = очень-важно-персонная персона.
Хихикали все
Эл-починно:
Я казахский не знаю, поэтому спросил ИИ как это будет на казахском, ответ удивил - //По-казахски "просто уйду" будет "просто кетемін"//
Я казахский не знаю, поэтому спросил ИИ как это будет на казахском, ответ удивил - //По-казахски "просто уйду" будет "просто кетемін"//
Русоведов в 90ые попросили перевести современные термины
Они и перевели по старинке
CD-диск = компактно-дисковый диск.
IT-технологии = информационно-технологические технологии.
VIP-персона = очень-важно-персонная персона.
Хихикали все
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 25413
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.12.24 - 22:39
Цитата:
Рад, что мои опросы в эту категорию не попадают)) продолжай следить
Цитата:
По отцу?
[Исправлено: maxsaf, 04.12.2024 - 23:39]
abaika95:
Я за всякой фигнёй не слежу
Я за всякой фигнёй не слежу
Рад, что мои опросы в эту категорию не попадают)) продолжай следить
Цитата:
abaika95:
Я беларус
Я беларус
По отцу?
[Исправлено: maxsaf, 04.12.2024 - 23:39]
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.12.24 - 08:19
Цитата:
Сочувствую
Цитата:
Возможно. Не доводилось бывать в подобных учреждениях, потому не могу ни согласиться ни опровергнуть.
Цитата:
Верно. Что и сообщает нам - человек начитанный. И когда хочется поэтического описания труда уборщицы или любой другой деятельности, тут главное слово поэтического, можно обратиться к нему. Естественно я не стану спрашивать его о труде физиков-ядерщиков, поскольку не зная даже основ сути их деятельности, элементарно не смогу оценить поэтичность описания.
Цитата:
Отчасти верно. Хотя и считаю что практиковать направо и налево подобную простоту в изложении сложных вещей ни к чему.
abaika95:
Я беларус
Я беларус
Сочувствую
Цитата:
abaika95:
Говорить не просто может любой дурак Вон психушки забиты теми кто говорит не просто а с подвывертами
Говорить не просто может любой дурак Вон психушки забиты теми кто говорит не просто а с подвывертами
Возможно. Не доводилось бывать в подобных учреждениях, потому не могу ни согласиться ни опровергнуть.
Цитата:
abaika95:
Рассказать умными словами чем занимается уборщица-может любой мало мальски начитанный человек
Рассказать умными словами чем занимается уборщица-может любой мало мальски начитанный человек
Верно. Что и сообщает нам - человек начитанный. И когда хочется поэтического описания труда уборщицы или любой другой деятельности, тут главное слово поэтического, можно обратиться к нему. Естественно я не стану спрашивать его о труде физиков-ядерщиков, поскольку не зная даже основ сути их деятельности, элементарно не смогу оценить поэтичность описания.
Цитата:
abaika95:
Рассказать простыми словами чем занимается физик ядерщик может только профессионал
Рассказать простыми словами чем занимается физик ядерщик может только профессионал
Отчасти верно. Хотя и считаю что практиковать направо и налево подобную простоту в изложении сложных вещей ни к чему.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17220
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.12.24 - 09:45
Цитата:
Попадают
Это вонь которую я проветриваю
Цитата:
По жизни Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Вот и поговорили
maxsaf:
Рад, что мои опросы в эту категорию не попадают)) продолжай следить
Рад, что мои опросы в эту категорию не попадают)) продолжай следить
Попадают
Это вонь которую я проветриваю
Цитата:
maxsaf:
По отцу?
По отцу?
По жизни Цитата:
Карачун:
Сочувствую
Сочувствую
Цитата:
Карачун:
Возможно
Возможно
Цитата:
Карачун:
Верно
Верно
Цитата:
Карачун:
Отчасти верно
Отчасти верно
Вот и поговорили
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.12.24 - 10:14
Летнее диз.топливо на заправке по талонам. Ммммм! Какая прелесть!
Сейчас что? Нешто уборка урожая еще не окончена, или посевную уже начали?? Ааа! Наверное опять самолётам летать не на чем!?
Сейчас что? Нешто уборка урожая еще не окончена, или посевную уже начали?? Ааа! Наверное опять самолётам летать не на чем!?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Kazakhstan, Qostanay
- Регистрация:
- 17.08.20
- Сообщений:
- 1328
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.12.24 - 10:21
Доброго времени суток!)
Мереке, смотрю ты нарвался в инсте на себе подобных?) тех, что быстро вешают ярлыки)
Поясню ситуацию для всех - нашего 111 назвали ватником, и отправили "чемодан, вокзал"))
Мереке, смотрю ты нарвался в инсте на себе подобных?) тех, что быстро вешают ярлыки)
Поясню ситуацию для всех - нашего 111 назвали ватником, и отправили "чемодан, вокзал"))
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 6872
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.12.24 - 10:33
Цитата:
Конечно- НЕТ: многие, особенно северяне, ещё убирают и пшеницу и ячмень, но в основном - масличные культуры.
Карачун:
Нешто уборка урожая еще не окончена,
Нешто уборка урожая еще не окончена,
Конечно- НЕТ: многие, особенно северяне, ещё убирают и пшеницу и ячмень, но в основном - масличные культуры.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 6872
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.12.24 - 10:36
Цитата:
Чемодан понятно:-заваулировано на ТРИ буквы: - а, ватником почему- он же топит за хохлов, а не за москалей ??
lavprof:
111 назвали ватником, и отправили "чемодан, вокзал"))
111 назвали ватником, и отправили "чемодан, вокзал"))
Чемодан понятно:-заваулировано на ТРИ буквы: - а, ватником почему- он же топит за хохлов, а не за москалей ??
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.12.24 - 10:57
Цитата:
Думаю что материал утеплителя головы значения не имеет, потому было выбрано самое легко произносимое.
ACROS:
а, ватником почему
а, ватником почему
Думаю что материал утеплителя головы значения не имеет, потому было выбрано самое легко произносимое.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.05.18
- Сообщений:
- 6088
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.12.24 - 11:03
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