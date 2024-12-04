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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1082
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.12.24 - 21:16
#15166
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Цитата:
maxsaf:
целую страну

Склонность к обобщениям это скорее ваш удел. Что в общем-то не порицаемо, так как сокращает затраты на мыслительные процессы. А учитывая сокращение массы головного мозга человека на протяжении последних 25 тысяч лет скорее даже полезно в эволюционном отношении
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17220
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.12.24 - 21:58
#15167
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Цитата:
Карачун:
Чисто для примера-"энурез" это хорошо, с небольшой поправкой, но не критично.

Я беларус
Как слышу так и пишу
Цитата:
Карачун:
Но я очень ценю способность человека говорить "не просто".

Говорить не просто может любой дурак
Вон психушки забиты теми кто говорит не просто а с подвывертами
Человека умного отличает простота изложения сложных вещей

Рассказать умными словами чем занимается уборщица-может любой мало мальски начитанный человек
Рассказать простыми словами чем занимается физик ядерщик может только профессионал Цитата:
maxsaf:

maxsaf:
Терпи)

Зачем? Можно же проветрить
У тебя домашние тоже терпят когда ты воняешь?
Цитата:
maxsaf:
чё за кипиш в Павлодаре по поводу

Незнаю
Я за всякой фигнёй не слежу
Цитата:
maxsaf:
Достык? Выходит, что Путин зря благодарил за бережное отношение к русскому языку

Мнение путина никому не интересно
Даже в России

[Исправлено: Тимур Гафуров, 05.12.2024 - 09:19]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17220
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.12.24 - 22:01
#15168
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Цитата:
Эл-починно:
Я казахский не знаю, поэтому спросил ИИ как это будет на казахском, ответ удивил - //По-казахски "просто уйду" будет "просто кетемін"//


Русоведов в 90ые попросили перевести современные термины
Они и перевели по старинке

CD-диск = компактно-дисковый диск.
IT-технологии = информационно-технологические технологии.
VIP-персона = очень-важно-персонная персона.

Хихикали все
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25413
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.12.24 - 22:39
#15169
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Цитата:
abaika95:
Я за всякой фигнёй не слежу

Рад, что мои опросы в эту категорию не попадают)) продолжай следить ;-)

Цитата:
abaika95:
Я беларус

По отцу? :lol:

[Исправлено: maxsaf, 04.12.2024 - 23:39]
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1082
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.12.24 - 08:19
#15170
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Цитата:
abaika95:
Я беларус

Сочувствую
Цитата:
abaika95:
Говорить не просто может любой дурак Вон психушки забиты теми кто говорит не просто а с подвывертами

Возможно. Не доводилось бывать в подобных учреждениях, потому не могу ни согласиться ни опровергнуть.
Цитата:
abaika95:
Рассказать умными словами чем занимается уборщица-может любой мало мальски начитанный человек

Верно. Что и сообщает нам - человек начитанный. И когда хочется поэтического описания труда уборщицы или любой другой деятельности, тут главное слово поэтического, можно обратиться к нему. Естественно я не стану спрашивать его о труде физиков-ядерщиков, поскольку не зная даже основ сути их деятельности, элементарно не смогу оценить поэтичность описания.
Цитата:
abaika95:
Рассказать простыми словами чем занимается физик ядерщик может только профессионал

Отчасти верно. Хотя и считаю что практиковать направо и налево подобную простоту в изложении сложных вещей ни к чему.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17220
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.12.24 - 09:45
#15171
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Цитата:
maxsaf:
Рад, что мои опросы в эту категорию не попадают)) продолжай следить

Попадают
Это вонь которую я проветриваю
Цитата:
maxsaf:
По отцу?

По жизни Цитата:
Карачун:
Сочувствую

Цитата:
Карачун:
Возможно

Цитата:
Карачун:
Верно

Цитата:
Карачун:
Отчасти верно

Вот и поговорили
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1082
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.12.24 - 10:14
#15172
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Летнее диз.топливо на заправке по талонам. Ммммм! Какая прелесть!
Сейчас что? Нешто уборка урожая еще не окончена, или посевную уже начали?? Ааа! Наверное опять самолётам летать не на чем!?
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
1328
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.12.24 - 10:21
#15173
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Доброго времени суток!)
Мереке, смотрю ты нарвался в инсте на себе подобных?) тех, что быстро вешают ярлыки)

Поясню ситуацию для всех - нашего 111 назвали ватником, и отправили "чемодан, вокзал"))
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6872
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.12.24 - 10:33
#15174
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Цитата:
Карачун:
Нешто уборка урожая еще не окончена,


Конечно- НЕТ: многие, особенно северяне, ещё убирают и пшеницу и ячмень, но в основном - масличные культуры.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6872
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.12.24 - 10:36
#15175
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Цитата:
lavprof:
111 назвали ватником, и отправили "чемодан, вокзал"))


Чемодан понятно:-заваулировано на ТРИ буквы: - а, ватником почему- он же топит за хохлов, а не за москалей ??
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1082
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.12.24 - 10:57
#15176
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Цитата:
ACROS:
а, ватником почему

Думаю что материал утеплителя головы значения не имеет, потому было выбрано самое легко произносимое. :lol:
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6088
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.12.24 - 11:03
#15177
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