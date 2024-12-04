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≡ С начала года в Казахстане произошло 15 пожаров с гибелью...
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50655
С начала года в Казахстане произошло 15 пожаров с гибелью...
Отправлено: 04.12.24 - 21:00
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С начала года в Казахстане произошло 15 пожаров с гибелью детей. Омбудсмен Динара Закиева предложила законодательно запретить родителям оставлять детей до 12 лет одних дома. Вы согласны с ее предложением?
Результаты опроса

Филипповна
§ Филипповна
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.07.23
Сообщений:
245
Re: С начала года в Казахстане произошло 15 пожаров с гибелью...
Отправлено: 04.12.24 - 21:00
#1
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Нечаянно нажала не на тот вариант ответа, твёрдо уверена, что НЕТ, а как можно исправить - не знаю.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25413
Re: С начала года в Казахстане произошло 15 пожаров с гибелью...
Отправлено: 04.12.24 - 21:02
#2
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Цитата:
Филипповна:
Нечаянно нажала не на тот вариант ответа, твёрдо уверена, что НЕТ, а как можно исправить - не знаю.

Попросите 111, он любитель по нескольку раз голосовать. Накрутит для вас сколько скажете :lol:
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15782
С начала года в Казахстане произошло 15 пожаров с гибелью...
Отправлено: 04.12.24 - 21:16
#3
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Цитата:
maxsaf:
У него дома 7 человек живут. У каждого по мобиле. А у Натальи три айфона. Плюс два -три ноутбука. Поэтому можно накрутить 15 голосов. К соседям по стучать там ещё с пяти телефонов проголосовать. Хотя раньше помню можно было на этих голосовалках сто раз нажимать. Перегрузил телефон и по новой. Потом их программист исправил эту лазейку)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25413
Re: С начала года в Казахстане произошло 15 пожаров с гибелью...
Отправлено: 04.12.24 - 21:40
#4
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Цитата:
Филипповна:
Нечаянно нажала не на тот вариант ответа, твёрдо уверена, что НЕТ, а как можно исправить - не знаю.

Почему НЕТ? В Канаде законодательно запрещено оставлять малолетних детей дома одних. При этом всегда есть альтернативные варианты, такие как детские сады или услуги няни на дому (для этого тут даже отдельное слово есть - babysitter)
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1091
Re: С начала года в Казахстане произошло 15 пожаров с гибелью...
Отправлено: 05.12.24 - 09:44
#5
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Почему этим благодетелям решение видится только в одной плоскости - запретить, ограничить, штрафовать? С ценами на продукты, коммуналку и прочее,и нынешними зарплатами люди не могут нанимать нянек. У властей опять отрыв от реальности
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