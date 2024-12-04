"Каких-то всплесков не видим" - аким о случаях сепаратизма на севере Казахстана
Отправлено: 04.12.24 - 16:46
"Сегодня эти случаи практически единичные. А что касается профилактической части - этим занимаются правоохранительные органы. Департамент полиции непосредственно этим вопросом занимается", - сказал Гауез Нурмухамбетов. Читать новость
111: А обращаться к Путину Ваше Превосходительство, как буд то тут его губерния, это не сепаратизм?
В Российской Федерации в письмах от крупных корпораций или холдингов, (не в курсе как у МИДа или других госструктур, но возможно, и это моё личное мнение, что это возможно схоже) к главам иностранных государств принято обращаться как "Ваше Превосходительство". Так что здесь ни чего крамольного нет, тем более в Казахстане, где в родной речи нет таких определений в деловой, не знаю как на счёт от органов власти, переписке.
Нурбанчик: В Российской Федерации в письмах от крупных корпораций или холдингов, (не в курсе как у МИДа или других госструктур, но возможно, и это моё личное мнение, что это возможно схоже) к главам иностранных государств принято обращаться как "Ваше Превосходительство".
Так, вы (большинство граждан РФ) возможно проявляете стремление к возвращению неких исторических ценностей, приветствуете монархию, в том числе тягу к императорскому прошлому России. Мышление такое, понимаете ли.
Помнится покойный В.В.Жириновский, когда получал государственную награду сказал: Боже, Царя храни! Чтобы не быть голословным, процитирую самого себя, пожалуйста (17.11.2022 г. и 14.04.2023 г.):
Кайрат стайер: Вольным-воля! Алла Пугачёва, кумир сотни миллионов людей, выросших слушая её песни, недавно сказала же: были холопами-стали рабами.
Ребята правильно сделали, что приехали в Костанай, добро пожаловать!
Но тем не менее на мой взгляд как говорил А.П. Чехов следует выдавливать из себя по каплям раба. Это я к чему, в заметке от 26 марта текущего года: Великодержавие как судьба России. Страна подчинена воле наследников Чингисхана, отмечены отдельные моменты касающийся сегодняшних реалии. Из той же оперы, ранее В.В.Жириновский, в какой-то степени рупор властей, на красной площади раздавая деньги приговаривал: холопы, крепостные и.т.д. потом через несколько дней пояснил, что мы все безлошадные, бесправные и.т.д. Ещё раньше когда получал государственную награду сказал: Боже, Царя храни! Потом пояснял, что это не про правителя.
Сейчас посетителей на этом форуме: 39, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 39
Зарегистрированные пользователи: Нет
Вы не можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы не можете голосовать