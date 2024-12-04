Отправлено: - 09:36

Нурбанчик:

В Российской Федерации в письмах от крупных корпораций или холдингов, (не в курсе как у МИДа или других госструктур, но возможно, и это моё личное мнение, что это возможно схоже) к главам иностранных государств принято обращаться как "Ваше Превосходительство".

Цитата:Так, вы (большинство граждан РФ) возможно проявляете стремление к возвращению неких исторических ценностей, приветствуете монархию, в том числе тягу к императорскому прошлому России. Мышление такое, понимаете ли.Помнится покойный В.В.Жириновский, когда получал государственную награду сказал: Боже, Царя храни! Чтобы не быть голословным, процитирую самого себя, пожалуйста (17.11.2022 г. и 14.04.2023 г.):Кайрат стайер: Вольным-воля! Алла Пугачёва, кумир сотни миллионов людей, выросших слушая её песни, недавно сказала же: были холопами-стали рабами.Ребята правильно сделали, что приехали в Костанай, добро пожаловать!Но тем не менее на мой взгляд как говорил А.П. Чехов следует выдавливать из себя по каплям раба. Это я к чему, в заметке от 26 марта текущего года: Великодержавие как судьба России. Страна подчинена воле наследников Чингисхана, отмечены отдельные моменты касающийся сегодняшних реалии. Из той же оперы, ранее В.В.Жириновский, в какой-то степени рупор властей, на красной площади раздавая деньги приговаривал: холопы, крепостные и.т.д. потом через несколько дней пояснил, что мы все безлошадные, бесправные и.т.д. Ещё раньше когда получал государственную награду сказал: Боже, Царя храни! Потом пояснял, что это не про правителя.Подробнее здесь: