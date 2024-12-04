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≡ Гвардеец из Костаная стал чемпионом мира по универсальному бою
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50655
Гвардеец из Костаная стал чемпионом мира по универсальному бою
Отправлено: 04.12.24 - 23:23
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Первенство мира по универсальному единоборству среди мужчин и женщин проходило с 28 ноября по 1 декабря в Саратове в России. В соревнованиях, прошедших во дворце спорта «Протон-арена», приняли участие более 300 спортсменов из 30 стран.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25413
Re: Гвардеец из Костаная стал чемпионом мира по универсальному...
Отправлено: 04.12.24 - 23:23
#1
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Цитата:
в Саратове в России. 

Спорт, он и в Африке - спорт.
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