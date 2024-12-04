Отправлено: - 21:58

Карачун:

Чисто для примера-"энурез" это хорошо, с небольшой поправкой, но не критично.

Карачун:

Но я очень ценю способность человека говорить "не просто".

maxsaf:

У нас тут в Канаде тоже нет статьи за нежелание переводить ценники. Больше меня не в чем упрекнуть

maxsaf:

Терпи)

maxsaf:

чё за кипиш в Павлодаре по поводу

maxsaf:

Достык? Выходит, что Путин зря благодарил за бережное отношение к русскому языку

Цитата:Я беларусКак слышу так и пишуЦитата:Говорить не просто может любой дуракВон психушки забиты теми кто говорит не просто а с подвывертамиЧеловека умного отличает простота изложения сложных вещейРассказать умными словами чем занимается уборщица-может любой мало мальски начитанный человекРассказать простыми словами чем занимается физик ядерщик может только профессионал Цитата:Только в идиотизмеНо это не угловая статья а психиатрическая)Цитата:Зачем? Можно же проветритьУ тебя домашние тоже терпят когда ты воняешь?Цитата:НезнаюЯ за всякой фигнёй не слежуЦитата:Мнение путина никому не интересноДаже в России