Отправлено: - 21:50

Ну и че. Плевали она все проверки. Скоро опять повысят) билайн ваще уже совесть потерял. 10 гб и 100 мин за 6000тенге.Хотя дочка магафона в России предлагает за 1500тенге 100гб и 300мин. В беларусси за 6000тенге можно безлимитный взять. Разница уже даже не сравнимая. Мы почти в космосе. А все остальные по земле ещё ходят)