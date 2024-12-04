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≡ Расследование в отношении сотовых операторов начали в Казахстане
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50653
Расследование в отношении сотовых операторов начали в Казахстане
Отправлено: 04.12.24 - 21:50
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В рамках рассмотрения фактов роста цен на услуги сотовой связи в 2023 году были начаты расследования в отношении трех сотовых операторов, сообщает Агентство по защите и развитию конкуренции.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15781
Re: Расследование в отношении сотовых операторов начали в...
Отправлено: 04.12.24 - 21:50
#1
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Ну и че. Плевали она все проверки. Скоро опять повысят) билайн ваще уже совесть потерял. 10 гб и 100 мин за 6000тенге.
Хотя дочка магафона в России предлагает за 1500тенге 100гб и 300мин. В беларусси за 6000тенге можно безлимитный взять. Разница уже даже не сравнимая. Мы почти в космосе. А все остальные по земле ещё ходят)


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