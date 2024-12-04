Отправлено: - 21:37

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А обращаться к Путину Ваше Превосходительство, как буд то тут его губерния, это не сепаратизм?

Цитата:В Российской Федерации в письмах от крупных корпораций или холдингов, (не в курсе как у МИДа или других госструктур, но возможно, и это моё личное мнение, что это возможно схоже) к главам иностранных государств принято обращаться как "Ваше Превосходительство".Так что здесь ни чего крамольного нет, тем более в Казахстане, где в родной речи нет таких определений в деловой, не знаю как на счёт от органов власти, переписке.