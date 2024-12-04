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≡ "Каких-то всплесков не видим" - аким о случаях сепаратизма на севере Казахстана
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50653
"Каких-то всплесков не видим" - аким о случаях сепаратизма на севере Казахстана
Отправлено: 04.12.24 - 16:46
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"Сегодня эти случаи практически единичные. А что касается профилактической части - этим занимаются правоохранительные органы. Департамент полиции непосредственно этим вопросом занимается", - сказал Гауез Нурмухамбетов.
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Нурбанчик
§ Нурбанчик
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Москва/Люберцы/Алма-Ата
Регистрация:
25.05.11
Сообщений:
2261
Re: "Каких-то всплесков не видим" - аким о случаях...
Отправлено: 04.12.24 - 21:37
#30
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Цитата:
111:
А обращаться к Путину Ваше Превосходительство, как буд то тут его губерния, это не сепаратизм?


В Российской Федерации в письмах от крупных корпораций или холдингов, (не в курсе как у МИДа или других госструктур, но возможно, и это моё личное мнение, что это возможно схоже) к главам иностранных государств принято обращаться как "Ваше Превосходительство".
Так что здесь ни чего крамольного нет, тем более в Казахстане, где в родной речи нет таких определений в деловой, не знаю как на счёт от органов власти, переписке.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25411
"Каких-то всплесков не видим" - аким о случаях сепаратизма на севере Казахстана
Отправлено: 04.12.24 - 21:47
#31
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Цитата:
111:
А обращаться к Путину Ваше Превосходительство, как буд то тут его губерния, это не сепаратизм?

А чё ты не возмущался, пока он тут был? Где прятался два дня?))
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