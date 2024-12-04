Цитата:
Карачун:
Чисто для примера-"энурез" это хорошо, с небольшой поправкой, но не критично.
Я беларус
Как слышу так и пишу
Цитата:
Карачун:
Но я очень ценю способность человека говорить "не просто".
Говорить не просто может любой дурак
Вон психушки забиты теми кто говорит не просто а с подвывертами
Человека умного отличает простота изложения сложных вещей
Рассказать умными словами чем занимается уборщица-может любой мало мальски начитанный человек
Рассказать простыми словами чем занимается физик ядерщик может только профессионал Цитата:
maxsaf:
У нас тут в Канаде тоже нет статьи за нежелание переводить ценники. Больше меня не в чем упрекнуть
Только в идиотизме
Но это не угловая статья а психиатрическая)
Цитата:
maxsaf:
Терпи)
Зачем? Можно же проветрить
У тебя домашние тоже терпят когда ты воняешь?
Цитата:
maxsaf:
чё за кипиш в Павлодаре по поводу
Незнаю
Я за всякой фигнёй не слежу
Цитата:
maxsaf:
Достык? Выходит, что Путин зря благодарил за бережное отношение к русскому языку
Мнение путина никому не интересно
Даже в России