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"Каких-то всплесков не видим" - аким о случаях сепаратизма на севере Казахстана
"Каких-то всплесков не видим" - аким о случаях сепаратизма на севере Казахстана
N
Я робот(Пользователи)
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- 20.12.07
- Сообщений:
- 50651
"Каких-то всплесков не видим" - аким о случаях сепаратизма на севере Казахстана
Отправлено: 04.12.24 - 16:46
"Сегодня эти случаи практически единичные. А что касается профилактической части - этим занимаются правоохранительные органы. Департамент полиции непосредственно этим вопросом занимается", - сказал Гауез Нурмухамбетов.
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"Каких-то всплесков не видим" - аким о случаях сепаратизма на севере Казахстана
Отправлено: 04.12.24 - 19:28
Цитата:
maxsaf:А Израиль считается ли страной сепаратистов? Он с одной стороны присоеденяет к себе земли, а с другой отделяет от других. Или получается Палестина сепаратисты что отделяет от себя земли? Походу полземного шарика можно в сепаратисты записать
Re: "Каких-то всплесков не видим" - аким о случаях...
Отправлено: 04.12.24 - 19:32
Цитата:
Ну и что от чего он отделяет? Вы смысл слова сепаратизм понимаете, его происхождение? Separate - отделять, разделять. Причем в нескольких языках примерно похоже.
ACROS:
Например: Дональьда Трампа - который уже объявил или объявит 20 января - Канаду 51 штатом Америки.
Например: Дональьда Трампа - который уже объявил или объявит 20 января - Канаду 51 штатом Америки.
Ну и что от чего он отделяет? Вы смысл слова сепаратизм понимаете, его происхождение? Separate - отделять, разделять. Причем в нескольких языках примерно похоже.
Re: "Каких-то всплесков не видим" - аким о случаях...
Отправлено: 04.12.24 - 19:44
Цитата:
Очевидно- ДА, поскольку и Путина и Нетаньяху ищет и не может поймать Международный Уголовный Суд. Они оба делают одно и то же - уничтожают своих братьев.
Интересно: - Нетаньяху приедет с гос.визитом в Казахстан или Монголию???
Vit:
Израиль считается ли страной сепаратистов
Израиль считается ли страной сепаратистов
Очевидно- ДА, поскольку и Путина и Нетаньяху ищет и не может поймать Международный Уголовный Суд. Они оба делают одно и то же - уничтожают своих братьев.
Интересно: - Нетаньяху приедет с гос.визитом в Казахстан или Монголию???
Re: "Каких-то всплесков не видим" - аким о случаях...
Отправлено: 04.12.24 - 19:46
Цитата:
Не нравиться переспектива жить с американским паспортом- сметана другая??
maxsaf:
Ну и что от чего он отделяет
Ну и что от чего он отделяет
Не нравиться переспектива жить с американским паспортом- сметана другая??
"Каких-то всплесков не видим" - аким о случаях сепаратизма на севере Казахстана
Отправлено: 04.12.24 - 19:51
Цитата:
ACROS:А если Юля еврейка и любит Нетаньяху, можно её считать сепаратистом? Как тех кто любит Путина?.
"Каких-то всплесков не видим" - аким о случаях сепаратизма на севере Казахстана
Отправлено: 04.12.24 - 19:52
Цитата:
А уж тем более, если человек просто уважает лидера какой-то страны, который кому-то не нравится!
Насчёт присоединения - баба Нюра слышала звон, да не знает где он!
maxsaf:
Я с самой терминологией не согласен. Как можно называть человека сепаратистом, если он, к примеру, выступает за присоединение чего-то к чему-то без деления на части.
Я с самой терминологией не согласен. Как можно называть человека сепаратистом, если он, к примеру, выступает за присоединение чего-то к чему-то без деления на части.
А уж тем более, если человек просто уважает лидера какой-то страны, который кому-то не нравится!
Насчёт присоединения - баба Нюра слышала звон, да не знает где он!
Re: "Каких-то всплесков не видим" - аким о случаях...
Отправлено: 04.12.24 - 19:57
Цитата:
Любит или спит ??
Если любит- значит разделяет с ним его взгляды, как правило.
Если спит- то деньги не пахнут.
Vit:
если Юля еврейка и любит Нетаньяху,
если Юля еврейка и любит Нетаньяху,
Любит или спит ??
Если любит- значит разделяет с ним его взгляды, как правило.
Если спит- то деньги не пахнут.
"Каких-то всплесков не видим" - аким о случаях сепаратизма на севере Казахстана
Отправлено: 04.12.24 - 19:58
Цитата:
Интересно, кого здесь так кормят, что он должен быть без раздумий бесконечно предан и душой и телом?
ACROS:
СТО пудово- так оно и есть. Сколько волка не корми.....
СТО пудово- так оно и есть. Сколько волка не корми.....
Интересно, кого здесь так кормят, что он должен быть без раздумий бесконечно предан и душой и телом?
Re: "Каких-то всплесков не видим" - аким о случаях...
Отправлено: 04.12.24 - 20:10
Цитата:
Геополитика это конечно весело, но у меня вопрос к патриотам о событиях локального характера: что за договора были подписаны несколько дней назад (27-28 ноября)? Может там тоже намечается какое-то сближение с северным соседом по белорусскому сценарию, а вы его проспали?
ACROS:
Например: Дональьда Трампа
Например: Дональьда Трампа
Геополитика это конечно весело, но у меня вопрос к патриотам о событиях локального характера: что за договора были подписаны несколько дней назад (27-28 ноября)? Может там тоже намечается какое-то сближение с северным соседом по белорусскому сценарию, а вы его проспали?
"Каких-то всплесков не видим" - аким о случаях сепаратизма на севере Казахстана
Отправлено: 04.12.24 - 20:15
Цитата:
Цитата:
Ну тут получается, что ты не согласен с властью, отделяешься во мнении. Значит кто сепар?
таноми52: А уж тем более, если человек просто уважает лидера какой-то страны, который кому-то не нравится!Уважение было продемонстрировано на высшем уровне, отголоски кухонных бабахов слышны до сих пор
Цитата:
111:
А обращаться к Путину Ваше Превосходительство, как буд то тут его губерния, это не сепаратизм?
А обращаться к Путину Ваше Превосходительство, как буд то тут его губерния, это не сепаратизм?
Ну тут получается, что ты не согласен с властью, отделяешься во мнении. Значит кто сепар?
"Каких-то всплесков не видим" - аким о случаях сепаратизма на севере Казахстана
Отправлено: 04.12.24 - 20:23
Цитата:
Если бы реально кормили, как говорит Акрос, то любой самый закоренелый сепаратист с вилами побежал бы защищать кормушку и в мыслях бы не возникало делить ее ни с кем ))
таноми52:
Интересно, кого здесь так кормят
Интересно, кого здесь так кормят
Если бы реально кормили, как говорит Акрос, то любой самый закоренелый сепаратист с вилами побежал бы защищать кормушку и в мыслях бы не возникало делить ее ни с кем ))
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 1077
"Каких-то всплесков не видим" - аким о случаях сепаратизма на севере Казахстана
Отправлено: 04.12.24 - 20:32
Цитата:
Тут дело такое...расшатать можно только то, что вообще может шататься. Но если нечто может шататься, то в какой-то момент оно расшатается само, даже без приложения силы извне. Все эти печеньковые кулинары не организуют спрос, они как нормальные бизнесмены обеспечивают тот что есть.
Vit:
будут расшатывать как мы видим сегодня на других странах
будут расшатывать как мы видим сегодня на других странах
Тут дело такое...расшатать можно только то, что вообще может шататься. Но если нечто может шататься, то в какой-то момент оно расшатается само, даже без приложения силы извне. Все эти печеньковые кулинары не организуют спрос, они как нормальные бизнесмены обеспечивают тот что есть.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17217
Re: "Каких-то всплесков не видим" - аким о случаях...
Отправлено: 04.12.24 - 20:39
Где там наш самоназванный правзащитник Зинченко?
Разве это правильно сажать людей за сектанскую веру в то что СССР не распался?
Я изучал их секту их и в России полно тоже
И их там также долбают
Они именно что секта а не полит движение
Они чуть не псалмы поют
Ходят в костюмах времён СССР
Отрицают современную валюту
И реально верят что СССР живёт а СНГ фейк
Но причем тут СЕПАРАТИЗМ??
почему свидетелей Иеговы не сажают за сепаратизм? А они прямо в своих проповедях рассказывают что данный мир временный
Государств нет
Границ нет
Есть только царствие божие
Поэтому гос праздники праздновать нельзя
Гимн петь нельзя
Флаг государства к вам не относится
Итд
Так и эти шизики
Верят что мы живём в СССР а не в РК
И что дальше? Они призывали к отделению территории? Нет
Они призывали не верить гос структурам как и свидетели
Это фанатизм и сектанство ну никак не сепаратизм как по мне
Разве это правильно сажать людей за сектанскую веру в то что СССР не распался?
Я изучал их секту их и в России полно тоже
И их там также долбают
Они именно что секта а не полит движение
Они чуть не псалмы поют
Ходят в костюмах времён СССР
Отрицают современную валюту
И реально верят что СССР живёт а СНГ фейк
Но причем тут СЕПАРАТИЗМ??
почему свидетелей Иеговы не сажают за сепаратизм? А они прямо в своих проповедях рассказывают что данный мир временный
Государств нет
Границ нет
Есть только царствие божие
Поэтому гос праздники праздновать нельзя
Гимн петь нельзя
Флаг государства к вам не относится
Итд
Так и эти шизики
Верят что мы живём в СССР а не в РК
И что дальше? Они призывали к отделению территории? Нет
Они призывали не верить гос структурам как и свидетели
Это фанатизм и сектанство ну никак не сепаратизм как по мне
"Каких-то всплесков не видим" - аким о случаях сепаратизма на севере Казахстана
Отправлено: 04.12.24 - 20:40
Цитата:
Я почему то думал, что вы большой поклонник таких сладостей. В Украине прям зашло.
Карачун:
Все эти печеньковые кулинары
Все эти печеньковые кулинары
Я почему то думал, что вы большой поклонник таких сладостей. В Украине прям зашло.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17217
"Каких-то всплесков не видим" - аким о случаях сепаратизма на севере Казахстана
Отправлено: 04.12.24 - 20:44
Цитата:
Нет не считается
Им создали государство искусственно
И СССР поддержал это создание
Арабов только не спросили
Ну они тогда под мандатом Британии и Франции были
Цитата:
Нет
У них захватывают земли
Фух как с сыном второклассником поговорил)
Vit:
А Израиль считается ли страной сепаратистов?
А Израиль считается ли страной сепаратистов?
Нет не считается
Им создали государство искусственно
И СССР поддержал это создание
Арабов только не спросили
Ну они тогда под мандатом Британии и Франции были
Цитата:
Vit:
Или получается Палестина сепаратисты что отделяет от себя земли?
Или получается Палестина сепаратисты что отделяет от себя земли?
Нет
У них захватывают земли
Фух как с сыном второклассником поговорил)
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