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≡ "Каких-то всплесков не видим" - аким о случаях сепаратизма на севере Казахстана
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50651
"Каких-то всплесков не видим" - аким о случаях сепаратизма на севере Казахстана
Отправлено: 04.12.24 - 16:46
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"Сегодня эти случаи практически единичные. А что касается профилактической части - этим занимаются правоохранительные органы. Департамент полиции непосредственно этим вопросом занимается", - сказал Гауез Нурмухамбетов.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15779
"Каких-то всплесков не видим" - аким о случаях сепаратизма на севере Казахстана
Отправлено: 04.12.24 - 19:28
#15
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Цитата:
maxsaf:
А Израиль считается ли страной сепаратистов? Он с одной стороны присоеденяет к себе земли, а с другой отделяет от других. Или получается Палестина сепаратисты что отделяет от себя земли? Походу полземного шарика можно в сепаратисты записать
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25406
Re: "Каких-то всплесков не видим" - аким о случаях...
Отправлено: 04.12.24 - 19:32
#16
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Цитата:
ACROS:
Например: Дональьда Трампа - который уже объявил или объявит 20 января - Канаду 51 штатом Америки.

Ну и что от чего он отделяет? Вы смысл слова сепаратизм понимаете, его происхождение? Separate - отделять, разделять. Причем в нескольких языках примерно похоже.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6869
Re: "Каких-то всплесков не видим" - аким о случаях...
Отправлено: 04.12.24 - 19:44
#17
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Цитата:
Vit:
Израиль считается ли страной сепаратистов


Очевидно- ДА, поскольку и Путина и Нетаньяху ищет и не может поймать Международный Уголовный Суд. Они оба делают одно и то же - уничтожают своих братьев.
Интересно: - Нетаньяху приедет с гос.визитом в Казахстан или Монголию???
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6869
Re: "Каких-то всплесков не видим" - аким о случаях...
Отправлено: 04.12.24 - 19:46
#18
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Цитата:
maxsaf:
Ну и что от чего он отделяет


Не нравиться переспектива жить с американским паспортом- сметана другая??
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15779
"Каких-то всплесков не видим" - аким о случаях сепаратизма на севере Казахстана
Отправлено: 04.12.24 - 19:51
#19
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Цитата:
ACROS:
А если Юля еврейка и любит Нетаньяху, можно её считать сепаратистом? Как тех кто любит Путина?. 8-)
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
4136
"Каких-то всплесков не видим" - аким о случаях сепаратизма на севере Казахстана
Отправлено: 04.12.24 - 19:52
#20
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Цитата:
maxsaf:
Я с самой терминологией не согласен. Как можно называть человека сепаратистом, если он, к примеру, выступает за присоединение чего-то к чему-то без деления на части.


А уж тем более, если человек просто уважает лидера какой-то страны, который кому-то не нравится!
Насчёт присоединения - баба Нюра слышала звон, да не знает где он!
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6869
Re: "Каких-то всплесков не видим" - аким о случаях...
Отправлено: 04.12.24 - 19:57
#21
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Цитата:
Vit:
если Юля еврейка и любит Нетаньяху,


Любит или спит ??
Если любит- значит разделяет с ним его взгляды, как правило.
Если спит- то деньги не пахнут.
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
4136
"Каких-то всплесков не видим" - аким о случаях сепаратизма на севере Казахстана
Отправлено: 04.12.24 - 19:58
#22
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Цитата:
ACROS:
СТО пудово- так оно и есть. Сколько волка не корми.....


Интересно, кого здесь так кормят, что он должен быть без раздумий бесконечно предан и душой и телом?
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25406
Re: "Каких-то всплесков не видим" - аким о случаях...
Отправлено: 04.12.24 - 20:10
#23
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Цитата:
ACROS:
Например: Дональьда Трампа

Геополитика это конечно весело, но у меня вопрос к патриотам о событиях локального характера: что за договора были подписаны несколько дней назад (27-28 ноября)? Может там тоже намечается какое-то сближение с северным соседом по белорусскому сценарию, а вы его проспали? :lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25406
"Каких-то всплесков не видим" - аким о случаях сепаратизма на севере Казахстана
Отправлено: 04.12.24 - 20:15
#24
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Цитата:
таноми52: А уж тем более, если человек просто уважает лидера какой-то страны, который кому-то не нравится!
Уважение было продемонстрировано на высшем уровне, отголоски кухонных бабахов слышны до сих пор

:lol:

Цитата:
111:
А обращаться к Путину Ваше Превосходительство, как буд то тут его губерния, это не сепаратизм?

Ну тут получается, что ты не согласен с властью, отделяешься во мнении. Значит кто сепар? :lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25406
"Каких-то всплесков не видим" - аким о случаях сепаратизма на севере Казахстана
Отправлено: 04.12.24 - 20:23
#25
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Цитата:
таноми52:
Интересно, кого здесь так кормят

Если бы реально кормили, как говорит Акрос, то любой самый закоренелый сепаратист с вилами побежал бы защищать кормушку :lol: и в мыслях бы не возникало делить ее ни с кем ))
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1077
"Каких-то всплесков не видим" - аким о случаях сепаратизма на севере Казахстана
Отправлено: 04.12.24 - 20:32
#26
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Цитата:
Vit:
будут расшатывать как мы видим сегодня на других странах

Тут дело такое...расшатать можно только то, что вообще может шататься. Но если нечто может шататься, то в какой-то момент оно расшатается само, даже без приложения силы извне. Все эти печеньковые кулинары не организуют спрос, они как нормальные бизнесмены обеспечивают тот что есть.
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17217
Re: "Каких-то всплесков не видим" - аким о случаях...
Отправлено: 04.12.24 - 20:39
#27
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Где там наш самоназванный правзащитник Зинченко?

Разве это правильно сажать людей за сектанскую веру в то что СССР не распался?


Я изучал их секту их и в России полно тоже
И их там также долбают
Они именно что секта а не полит движение
Они чуть не псалмы поют
Ходят в костюмах времён СССР
Отрицают современную валюту
И реально верят что СССР живёт а СНГ фейк

Но причем тут СЕПАРАТИЗМ??

почему свидетелей Иеговы не сажают за сепаратизм? А они прямо в своих проповедях рассказывают что данный мир временный
Государств нет
Границ нет
Есть только царствие божие
Поэтому гос праздники праздновать нельзя
Гимн петь нельзя
Флаг государства к вам не относится
Итд
Так и эти шизики
Верят что мы живём в СССР а не в РК
И что дальше? Они призывали к отделению территории? Нет
Они призывали не верить гос структурам как и свидетели
Это фанатизм и сектанство ну никак не сепаратизм как по мне
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25406
"Каких-то всплесков не видим" - аким о случаях сепаратизма на севере Казахстана
Отправлено: 04.12.24 - 20:40
#28
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Цитата:
Карачун:
Все эти печеньковые кулинары

Я почему то думал, что вы большой поклонник таких сладостей. В Украине прям зашло.
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17217
"Каких-то всплесков не видим" - аким о случаях сепаратизма на севере Казахстана
Отправлено: 04.12.24 - 20:44
#29
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Цитата:
Vit:
А Израиль считается ли страной сепаратистов?

Нет не считается
Им создали государство искусственно
И СССР поддержал это создание
Арабов только не спросили
Ну они тогда под мандатом Британии и Франции были
Цитата:
Vit:
Или получается Палестина сепаратисты что отделяет от себя земли?

Нет
У них захватывают земли


Фух как с сыном второклассником поговорил)
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