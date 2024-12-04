Re: "Каких-то всплесков не видим" - аким о случаях...

Отправлено: - 20:39

Где там наш самоназванный правзащитник Зинченко?



Разве это правильно сажать людей за сектанскую веру в то что СССР не распался?





Я изучал их секту их и в России полно тоже

И их там также долбают

Они именно что секта а не полит движение

Они чуть не псалмы поют

Ходят в костюмах времён СССР

Отрицают современную валюту

И реально верят что СССР живёт а СНГ фейк



Но причем тут СЕПАРАТИЗМ??



почему свидетелей Иеговы не сажают за сепаратизм? А они прямо в своих проповедях рассказывают что данный мир временный

Государств нет

Границ нет

Есть только царствие божие

Поэтому гос праздники праздновать нельзя

Гимн петь нельзя

Флаг государства к вам не относится

Итд

Так и эти шизики

Верят что мы живём в СССР а не в РК

И что дальше? Они призывали к отделению территории? Нет

Они призывали не верить гос структурам как и свидетели

Это фанатизм и сектанство ну никак не сепаратизм как по мне