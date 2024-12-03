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Гога:

Не , не люблю . Просто у меня были оооочень хорошие учителя по русскому языку .И я не приемлю ошибок .

Цитата:Отлично, делайте свои замечания по поводу орфографии в личку, с указанием на конкретную ошибку, и ссылкой на правило. Это будет максимально тактично, и высоко оценено. А делать это публично, говоря "у вас там всё неправильно" - мягко говоря некорректно.