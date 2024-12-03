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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11459
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.12.24 - 23:48
#15151
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Цитата:
maxsaf:
любите на публику редакцию в орфографические ошибки носом тыкать,

----Не , не люблю . Просто у меня были оооочень хорошие учителя по русскому языку .И я не приемлю ошибок .
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11459
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.12.24 - 23:50
#15152
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Цитата:
maxsaf:
Вот заставят их полностью перейти на казахский

------Просто уйду :lol: :lol: :lol: :lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25406
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.12.24 - 00:08
#15153
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Цитата:
Гога:
Не , не люблю . Просто у меня были оооочень хорошие учителя по русскому языку .И я не приемлю ошибок .

Отлично, делайте свои замечания по поводу орфографии в личку, с указанием на конкретную ошибку, и ссылкой на правило. Это будет максимально тактично, и высоко оценено. А делать это публично, говоря "у вас там всё неправильно" - мягко говоря некорректно.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25406
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.12.24 - 00:09
#15154
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Цитата:
Гога:
Просто уйду

Не сомневаюсь
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3727
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.12.24 - 02:38
#15155
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Цитата:
Гога:
Просто уйду

Я казахский не знаю, поэтому спросил ИИ как это будет на казахском, ответ удивил - //По-казахски "просто уйду" будет "просто кетемін"//
Напомнило анекдот, -А как по-казахски будет "Вперед"? -Алга -А "Назад"? -А у казахов нет слова "Назад". Если нам надо, то мы разворачиваемся и алга! :lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25406
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.12.24 - 02:42
#15156
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Цитата:
Эл-починно:
Напомнило анекдот

Хаха, смеемся всем отделом :lol:
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6320
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.12.24 - 07:36
#15157
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Цитата:
Эл-починно:
анекдот, -А как по-казахски будет "Вперед"? -Алга -А "Назад"? -А у казахов нет слова "Назад". Если

Странный анекдот, как говаривал Ленин" великорусским шовинизмом" попахивает! Поуехав Вы вместе с Максафом до сих пор уверены, что казахи тупые и без русских пропадут и вымрут?
P.S А слово "Назад" у казахов всё таки есть. Так и передайте своему отделу г-н Максаф?
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6320
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.12.24 - 07:39
#15158
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Цитата:
Эл-починно:
спросил ИИ как это

ИИ обучать надо, видимо он у Вас пока необразованный!
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6869
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.12.24 - 09:58
#15159
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Цитата:
maxsaf:
смеемся всем отделом


Можете смеяться по поводу своей Родины до 20 января над чем угодно и как угодно- после этой даты вы уже не гражданин Канады, а житель 51 штата США и наверное, по укоренившейся привычке уже будете смеяться над канадскими привычками.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25406
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.12.24 - 10:04
#15160
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Цитата:
ACROS:
а житель 51 штата США

Напугал кота сметаной :lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25406
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.12.24 - 10:05
#15161
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Цитата:
saba:
Странный анекдот, как говаривал Ленин" великорусским шовинизмом" попахивает!

Да ладно вам, угарный анекдот :oops: :-)
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15779
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.12.24 - 20:11
#15162
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Последнии новости из наркологии. Пан Зеленский в интервью западному изданию сказал что у него на сегодня бойцов погибло 80 000.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25406
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.12.24 - 20:19
#15163
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Цитата:
Vit:
Пан Зеленский в интервью западному изданию сказал что у него на сегодня бойцов погибло 80 000.

Не, он сказал что значительно меньше, не знает точно сколько, но меньше.
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