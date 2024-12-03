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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.12.24 - 23:48
Цитата:
----Не , не люблю . Просто у меня были оооочень хорошие учителя по русскому языку .И я не приемлю ошибок .
maxsaf:
любите на публику редакцию в орфографические ошибки носом тыкать,
любите на публику редакцию в орфографические ошибки носом тыкать,
----Не , не люблю . Просто у меня были оооочень хорошие учителя по русскому языку .И я не приемлю ошибок .
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.12.24 - 23:50
Цитата:
------Просто уйду
maxsaf:
Вот заставят их полностью перейти на казахский
Вот заставят их полностью перейти на казахский
------Просто уйду
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.12.24 - 00:08
Цитата:
Отлично, делайте свои замечания по поводу орфографии в личку, с указанием на конкретную ошибку, и ссылкой на правило. Это будет максимально тактично, и высоко оценено. А делать это публично, говоря "у вас там всё неправильно" - мягко говоря некорректно.
Гога:
Не , не люблю . Просто у меня были оооочень хорошие учителя по русскому языку .И я не приемлю ошибок .
Не , не люблю . Просто у меня были оооочень хорошие учителя по русскому языку .И я не приемлю ошибок .
Отлично, делайте свои замечания по поводу орфографии в личку, с указанием на конкретную ошибку, и ссылкой на правило. Это будет максимально тактично, и высоко оценено. А делать это публично, говоря "у вас там всё неправильно" - мягко говоря некорректно.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.12.24 - 00:09
Цитата:
Не сомневаюсь
Гога:
Просто уйду
Просто уйду
Не сомневаюсь
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 3727
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.12.24 - 02:38
Цитата:
Я казахский не знаю, поэтому спросил ИИ как это будет на казахском, ответ удивил - //По-казахски "просто уйду" будет "просто кетемін"//
Напомнило анекдот, -А как по-казахски будет "Вперед"? -Алга -А "Назад"? -А у казахов нет слова "Назад". Если нам надо, то мы разворачиваемся и алга!
Гога:
Просто уйду
Просто уйду
Я казахский не знаю, поэтому спросил ИИ как это будет на казахском, ответ удивил - //По-казахски "просто уйду" будет "просто кетемін"//
Напомнило анекдот, -А как по-казахски будет "Вперед"? -Алга -А "Назад"? -А у казахов нет слова "Назад". Если нам надо, то мы разворачиваемся и алга!
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.12.24 - 02:42
Цитата:
Хаха, смеемся всем отделом
Эл-починно:
Напомнило анекдот
Напомнило анекдот
Хаха, смеемся всем отделом
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 6320
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.12.24 - 07:36
Цитата:
Странный анекдот, как говаривал Ленин" великорусским шовинизмом" попахивает! Поуехав Вы вместе с Максафом до сих пор уверены, что казахи тупые и без русских пропадут и вымрут?
P.S А слово "Назад" у казахов всё таки есть. Так и передайте своему отделу г-н Максаф?
Эл-починно:
анекдот, -А как по-казахски будет "Вперед"? -Алга -А "Назад"? -А у казахов нет слова "Назад". Если
анекдот, -А как по-казахски будет "Вперед"? -Алга -А "Назад"? -А у казахов нет слова "Назад". Если
Странный анекдот, как говаривал Ленин" великорусским шовинизмом" попахивает! Поуехав Вы вместе с Максафом до сих пор уверены, что казахи тупые и без русских пропадут и вымрут?
P.S А слово "Назад" у казахов всё таки есть. Так и передайте своему отделу г-н Максаф?
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 6320
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.12.24 - 07:39
Цитата:
ИИ обучать надо, видимо он у Вас пока необразованный!
Эл-починно:
спросил ИИ как это
спросил ИИ как это
ИИ обучать надо, видимо он у Вас пока необразованный!
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 6869
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.12.24 - 09:58
Цитата:
Можете смеяться по поводу своей Родины до 20 января над чем угодно и как угодно- после этой даты вы уже не гражданин Канады, а житель 51 штата США и наверное, по укоренившейся привычке уже будете смеяться над канадскими привычками.
maxsaf:
смеемся всем отделом
смеемся всем отделом
Можете смеяться по поводу своей Родины до 20 января над чем угодно и как угодно- после этой даты вы уже не гражданин Канады, а житель 51 штата США и наверное, по укоренившейся привычке уже будете смеяться над канадскими привычками.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.12.24 - 10:04
Цитата:
Напугал кота сметаной
ACROS:
а житель 51 штата США
а житель 51 штата США
Напугал кота сметаной
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.12.24 - 10:05
Цитата:
Да ладно вам, угарный анекдот
saba:
Странный анекдот, как говаривал Ленин" великорусским шовинизмом" попахивает!
Странный анекдот, как говаривал Ленин" великорусским шовинизмом" попахивает!
Да ладно вам, угарный анекдот
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 15779
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.12.24 - 20:11
Последнии новости из наркологии. Пан Зеленский в интервью западному изданию сказал что у него на сегодня бойцов погибло 80 000.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.12.24 - 20:19
Цитата:
Не, он сказал что значительно меньше, не знает точно сколько, но меньше.
Vit:
Пан Зеленский в интервью западному изданию сказал что у него на сегодня бойцов погибло 80 000.
Пан Зеленский в интервью западному изданию сказал что у него на сегодня бойцов погибло 80 000.
Не, он сказал что значительно меньше, не знает точно сколько, но меньше.
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