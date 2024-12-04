Отправлено: - 20:05

ACROS:

Естественно, у государственных медицинских учреждении таких свободных денег нет: - тогда откуда деньги на выплату ??

Цитата:Эти деньги выплатит страховая компания, где застрахован весь медицинский персонал, начиная с 21.1024 года, по новому закону, в котором указано для субъектов здравоохранения, что они не имеют права оказывать медицинские услуги, если их сотрудники, имеющие медицинское образование и осуществляют медицинскую деятельность, которая не застрахована. Например, 21.10.2024 года вступили законное действие ст. 270-1, 270-2, 270-3, 270-4 Кодекса РК "О здоровье народа и системе здравоохранения", в которых идет речь о страховании профессиональной ответственности медицинских работников, а субъекты здравоохранения обязаны заключить договор сострахования профответственности медработников до осуществления медработниками вида медицинской деятельности, субъект здравоохранения не вправе осуществлять медицинскую деятельность без заключения договора сострахования профессиональной ответственности медицинских работников. Эти нормы касаются всех субъектов здравоохранения, независимо от права собственности: частная клиника или ГКП. Вот это первый случай взыскания с субъекта здравоохранения за ошибки врачей в области! Если еще введут в поликлиниках, медицинских центрах, госпиталях и т.п., фейсконтроль пациентов при посещении врачей, то легко доказать факт совершения врачебной ошибки и факт посещения врача с целью исключения совершения приписки о том, что пациент на самом деле не был на приеме у врача. Кстати, у пациентов есть права требовать у субъекта здравоохранения заключения гражданско-правового договора на оказание медицинских услуг, потому что врач оказывает вам не медицинскую помощь как было при СССР, а платные медицинские услуги, оплачиваемые из ФСМС, где аккумулируются деньги медицинского страхования. Если такого договора не будет, будет сложно доказать совершения врачом врачебной ошибки или преступлений, предусмотренных в ст.317 Уголовного Кодекса РК.