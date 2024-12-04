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700 тыс. тенге отсудила жительница Костаная у поликлиники за осложнения после укола
700 тыс. тенге отсудила жительница Костаная у поликлиники за осложнения после укола
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 50651
700 тыс. тенге отсудила жительница Костаная у поликлиники за осложнения после укола
Отправлено: 04.12.24 - 13:01
Из материалов дела установлено, что при проведении внутривенной инъекции по назначению врача, у истца возникло местное осложнение, которое в дальнейшем привело к развитию неврита локтевого и срединного нерва справа.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 02.07.12
- Сообщений:
- 7251
Re: 700 тыс. тенге отсудила жительница Костаная у поликлиники за...
Отправлено: 04.12.24 - 13:01
На днях сдавал кровь, так истыкали обе руки на локтях, не смогли попасть и решили взять кровь с тыльной (обратная) стороны ладошки. Неприятно конечно,но сомнительно что из-за малюсенькой процедуры такие последсвияразвитию неврита локтевого и срединного нерва
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 6869
Re: 700 тыс. тенге отсудила жительница Костаная у поликлиники за...
Отправлено: 04.12.24 - 14:20
Цитата://взыскать с КГП «Поликлиника № 3 города Костанай» в пользу гражданки И. компенсацию морального вреда в размере 700 000 тенге.//
Естественно, у государственных медицинских учреждении таких свободных денег нет: - тогда откуда деньги на выплату ??
Из бюджета:- то есть врачебную ошибку оплачивает ЧАСТИЧНО сама пострадавшая и мы с вами, как налогоплательщики- так выходит ?
Или эту сумму по решению суда - удерживают из зарплаты врачей и медсёстр как виновников - так наверное будет правильней ???
Естественно, у государственных медицинских учреждении таких свободных денег нет: - тогда откуда деньги на выплату ??
Из бюджета:- то есть врачебную ошибку оплачивает ЧАСТИЧНО сама пострадавшая и мы с вами, как налогоплательщики- так выходит ?
Или эту сумму по решению суда - удерживают из зарплаты врачей и медсёстр как виновников - так наверное будет правильней ???
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 23.08.08
- Сообщений:
- 1013
Re: 700 тыс. тенге отсудила жительница Костаная у поликлиники за...
Отправлено: 04.12.24 - 19:43
Цитата:
Забор крови и инъекция - это разные вещи.
Летом ставили капельницу, 5 дней, 4 нормально, а после последней руку раздуло раза в полтора, согнуть не мог. Но прошло в течение суток без последствий.
сайлау курманов:
сомнительно что из-за малюсенькой процедуры такие последсвия
сомнительно что из-за малюсенькой процедуры такие последсвия
Забор крови и инъекция - это разные вещи.
Летом ставили капельницу, 5 дней, 4 нормально, а после последней руку раздуло раза в полтора, согнуть не мог. Но прошло в течение суток без последствий.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 15.12.23
- Сообщений:
- 495
Re: 700 тыс. тенге отсудила жительница Костаная у поликлиники за...
Отправлено: 04.12.24 - 20:05
Цитата:
Эти деньги выплатит страховая компания, где застрахован весь медицинский персонал, начиная с 21.1024 года, по новому закону, в котором указано для субъектов здравоохранения, что они не имеют права оказывать медицинские услуги, если их сотрудники, имеющие медицинское образование и осуществляют медицинскую деятельность, которая не застрахована. Например, 21.10.2024 года вступили законное действие ст. 270-1, 270-2, 270-3, 270-4 Кодекса РК "О здоровье народа и системе здравоохранения", в которых идет речь о страховании профессиональной ответственности медицинских работников, а субъекты здравоохранения обязаны заключить договор сострахования профответственности медработников до осуществления медработниками вида медицинской деятельности, субъект здравоохранения не вправе осуществлять медицинскую деятельность без заключения договора сострахования профессиональной ответственности медицинских работников. Эти нормы касаются всех субъектов здравоохранения, независимо от права собственности: частная клиника или ГКП. Вот это первый случай взыскания с субъекта здравоохранения за ошибки врачей в области! Если еще введут в поликлиниках, медицинских центрах, госпиталях и т.п., фейсконтроль пациентов при посещении врачей, то легко доказать факт совершения врачебной ошибки и факт посещения врача с целью исключения совершения приписки о том, что пациент на самом деле не был на приеме у врача. Кстати, у пациентов есть права требовать у субъекта здравоохранения заключения гражданско-правового договора на оказание медицинских услуг, потому что врач оказывает вам не медицинскую помощь как было при СССР, а платные медицинские услуги, оплачиваемые из ФСМС, где аккумулируются деньги медицинского страхования. Если такого договора не будет, будет сложно доказать совершения врачом врачебной ошибки или преступлений, предусмотренных в ст.317 Уголовного Кодекса РК.
ACROS:
Естественно, у государственных медицинских учреждении таких свободных денег нет: - тогда откуда деньги на выплату ??
Естественно, у государственных медицинских учреждении таких свободных денег нет: - тогда откуда деньги на выплату ??
Эти деньги выплатит страховая компания, где застрахован весь медицинский персонал, начиная с 21.1024 года, по новому закону, в котором указано для субъектов здравоохранения, что они не имеют права оказывать медицинские услуги, если их сотрудники, имеющие медицинское образование и осуществляют медицинскую деятельность, которая не застрахована. Например, 21.10.2024 года вступили законное действие ст. 270-1, 270-2, 270-3, 270-4 Кодекса РК "О здоровье народа и системе здравоохранения", в которых идет речь о страховании профессиональной ответственности медицинских работников, а субъекты здравоохранения обязаны заключить договор сострахования профответственности медработников до осуществления медработниками вида медицинской деятельности, субъект здравоохранения не вправе осуществлять медицинскую деятельность без заключения договора сострахования профессиональной ответственности медицинских работников. Эти нормы касаются всех субъектов здравоохранения, независимо от права собственности: частная клиника или ГКП. Вот это первый случай взыскания с субъекта здравоохранения за ошибки врачей в области! Если еще введут в поликлиниках, медицинских центрах, госпиталях и т.п., фейсконтроль пациентов при посещении врачей, то легко доказать факт совершения врачебной ошибки и факт посещения врача с целью исключения совершения приписки о том, что пациент на самом деле не был на приеме у врача. Кстати, у пациентов есть права требовать у субъекта здравоохранения заключения гражданско-правового договора на оказание медицинских услуг, потому что врач оказывает вам не медицинскую помощь как было при СССР, а платные медицинские услуги, оплачиваемые из ФСМС, где аккумулируются деньги медицинского страхования. Если такого договора не будет, будет сложно доказать совершения врачом врачебной ошибки или преступлений, предусмотренных в ст.317 Уголовного Кодекса РК.
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