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≡ "Каких-то всплесков не видим" - аким о случаях сепаратизма на севере Казахстана
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50650
"Каких-то всплесков не видим" - аким о случаях сепаратизма на севере Казахстана
Отправлено: 04.12.24 - 16:46
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"Сегодня эти случаи практически единичные. А что касается профилактической части - этим занимаются правоохранительные органы. Департамент полиции непосредственно этим вопросом занимается", - сказал Гауез Нурмухамбетов.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42534
Re: "Каких-то всплесков не видим" - аким о случаях...
Отправлено: 04.12.24 - 16:46
#1
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А обращаться к Путину Ваше Превосходительство, как буд то тут его губерния, это не сепаратизм?
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абике
* абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
494
Re: "Каких-то всплесков не видим" - аким о случаях...
Отправлено: 04.12.24 - 17:49
#2
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Такой сепаратизм в гос-ве не пройдет, от слова совсем! КНБ, МВД и само население четко реагирует на такие действия любых лиц, от которых исходят мысли разделения страны, поэтому не зря такой вопрос был задан акиму области!
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юля елиссева
* юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3649
"Каких-то всплесков не видим" - аким о случаях сепаратизма на севере Казахстана
Отправлено: 04.12.24 - 17:57
#3
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Так какого путиниста ни возьми местного - сплошь одни сепары.
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Змея Подколодная
§ Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1735
Re: "Каких-то всплесков не видим" - аким о случаях...
Отправлено: 04.12.24 - 17:59
#4
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Цитата:
А обращаться к Путину Ваше Превосходительство, как буд то тут его губерния, это не сепаратизм? Источник:


Бдыщ, как у всех псевдопатриотов рвануло) плач Ярославны на всем интернет пространстве)))
А по факту, он и есть Ваше Превосходительство)) :lol:
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Змея Подколодная
§ Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1735
Re: "Каких-то всплесков не видим" - аким о случаях...
Отправлено: 04.12.24 - 18:00
#5
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Цитата:
Такой сепаратизм в гос-ве не пройдет, от слова совсем! Источник:


Но пасаран)
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