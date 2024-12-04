Отправлено: - 17:59

https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=54413 А обращаться к Путину Ваше Превосходительство, как буд то тут его губерния, это не сепаратизм? Источник:

Цитата:Бдыщ, как у всех псевдопатриотов рвануло) плач Ярославны на всем интернет пространстве)))А по факту, он и есть Ваше Превосходительство))