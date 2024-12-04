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≡ 700 тыс. тенге отсудила жительница Костаная у поликлиники за осложнения после укола
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50650
700 тыс. тенге отсудила жительница Костаная у поликлиники за осложнения после укола
Отправлено: 04.12.24 - 13:01
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Из материалов дела установлено, что при проведении внутривенной инъекции по назначению врача, у истца возникло местное осложнение, которое в дальнейшем привело к развитию неврита локтевого и срединного нерва справа.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7251
Re: 700 тыс. тенге отсудила жительница Костаная у поликлиники за...
Отправлено: 04.12.24 - 13:01
#1
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На днях сдавал кровь, так истыкали обе руки на локтях, не смогли попасть и решили взять кровь с тыльной (обратная) стороны ладошки. Неприятно конечно,но сомнительно что из-за малюсенькой процедуры такие последсвияразвитию неврита локтевого и срединного нерва
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§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6862
Re: 700 тыс. тенге отсудила жительница Костаная у поликлиники за...
Отправлено: 04.12.24 - 14:20
#2
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Цитата://взыскать с КГП «Поликлиника № 3 города Костанай» в пользу гражданки И. компенсацию морального вреда в размере 700 000 тенге.//

Естественно, у государственных медицинских учреждении таких свободных денег нет: - тогда откуда деньги на выплату ??
Из бюджета:- то есть врачебную ошибку оплачивает ЧАСТИЧНО сама пострадавшая и мы с вами, как налогоплательщики- так выходит ?
Или эту сумму по решению суда - удерживают из зарплаты врачей и медсёстр как виновников - так наверное будет правильней ???
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