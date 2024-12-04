Re: 700 тыс. тенге отсудила жительница Костаная у поликлиники за...

Отправлено: - 14:20

Цитата://взыскать с КГП «Поликлиника № 3 города Костанай» в пользу гражданки И. компенсацию морального вреда в размере 700 000 тенге.//



Естественно, у государственных медицинских учреждении таких свободных денег нет: - тогда откуда деньги на выплату ??

Из бюджета:- то есть врачебную ошибку оплачивает ЧАСТИЧНО сама пострадавшая и мы с вами, как налогоплательщики- так выходит ?

Или эту сумму по решению суда - удерживают из зарплаты врачей и медсёстр как виновников - так наверное будет правильней ???