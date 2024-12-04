Re: Необоснованное завышение стоимости ремонта автодорог выявил...

Отправлено: - 17:57

Нет профилактики в стране, поэтому воришки всех мастей чувствуют себя как рыба в воде, из-за отсутствия реального наказания в этом жалостливом гос-ве. В Беларуси за такие преступления наверное бы приговорили к пожизненному лишению свободы или к смертной казни!