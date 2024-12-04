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≡ Необоснованное завышение стоимости ремонта автодорог выявил антикор в Костанайской области
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50650
Необоснованное завышение стоимости ремонта автодорог выявил антикор в Костанайской области
Отправлено: 04.12.24 - 14:14
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В частности, акиматы включали в смету по текущему и среднему ремонту непредвиденные расходы в размере 2% от суммы проекта. Хотя законодательством такие затраты не предусмотрены. В результате стоимость увеличилась на 840 млн тенге.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6862
Re: Необоснованное завышение стоимости ремонта автодорог выявил...
Отправлено: 04.12.24 - 14:14
#1
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Цитата://стоимость ремонта дорог увеличилась на 840 млн тенге.
Цитата://возместили необоснованно полученные средства в размере 32 млн тенге.//

840 000 000 тенге-32 000 000 тенге = 808 000 000 тенге.

Вопрос: - куда ушли 808 000 000 тенге или 1 524 528,30 $ по новому курсу ??
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v
* vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1085
Необоснованное завышение стоимости ремонта автодорог выявил антикор в Костанайской области
Отправлено: 04.12.24 - 15:14
#2
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Цитата:
ACROS:
Вопрос: - куда ушли

Ответ начинается на "О", заканчивается на "ткат" )))
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абике
* абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
494
Re: Необоснованное завышение стоимости ремонта автодорог выявил...
Отправлено: 04.12.24 - 17:57
#3
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Нет профилактики в стране, поэтому воришки всех мастей чувствуют себя как рыба в воде, из-за отсутствия реального наказания в этом жалостливом гос-ве. В Беларуси за такие преступления наверное бы приговорили к пожизненному лишению свободы или к смертной казни!
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