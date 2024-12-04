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700 тыс. тенге отсудила жительница Костаная у поликлиники за осложнения после укола
700 тыс. тенге отсудила жительница Костаная у поликлиники за осложнения после укола
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