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≡ «Находится в боевой готовности» - Состояние снегоочистительной техники прокомментировали на заседании акимата Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50647
«Находится в боевой готовности» - Состояние снегоочистительной техники прокомментировали на заседании акимата Костанайской области
Отправлено: 04.12.24 - 12:20
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- Она сейчас готова на 100%. В области у нас есть более 600 единиц снегоочистительной техники. Вся в находится боевой готовности. В первые бураны мы уже выходили, отрабатывали. В целом все подрядчики к зиме готовы, - пояснил Олжас НУРГАЛИЕВ.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
491
«Находится в боевой готовности» - Состояние снегоочистительной техники прокомментировали на заседании акимата Костанайской области
Отправлено: 04.12.24 - 12:20
#1
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Опять лишь слова и статистика, поэтому аким области, зная это, другого от подчиненного не ожидал, после чего прямо задал вопрос о том, что тот скороговоркой прочитал то, что сделали другие и все, это статистика, а про участие населения, качество дорог, компетентность дорожных служб ни слова. Такие вот служащие, если их так можно назвать, никакого анализа в доступной форме! Аким на свое замечание, от своего подчиненного работника, получил в ответ какую-то неприязнь, типа я сам знаю. Теперь насчет брошенного автохлама во в дворах микрорайонов, ничего не делается кроме громких заявлений:" Мы делаем с полицией". Пора бы уже во всех дворах, где будет работать техника по уборке снега, стояли дорожные знаки: Остановка и стоянка запрещена! И это решение акимата совместно с полицией нужно утвердить на заседании Костанайского маслихата, который является представительным органом в регионе, а так это пускание пыли в глаза народу!

[Исправлено: абике, 04.12.2024 - 13:22]
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6862
Re: «Находится в боевой готовности» - Состояние...
Отправлено: 04.12.24 - 14:03
#2
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Цитата:
абике:
лишь слова и статистика,


Делаю пари: - первый снегопад или буран или гололёд - и они ОБОСРУТСЯ по полной программе, как городские коммунальщики, так и дорожники.
Ключевое слово во всех докладах будет звучать: - ВНЕЗАПНЫЙ и ОБИЛЬНЫЙ.
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