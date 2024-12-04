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≡ Условия для ввоза нескольких новых авто в Казахстан назвали в Минпромышленности
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50647
Условия для ввоза нескольких новых авто в Казахстан назвали в Минпромышленности
Отправлено: 04.12.24 - 12:05
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С момента вступления в силу правил ввоза автомобилей в Казахстан в 2015 году никаких изменений в них не происходило. Однако в последнее время выявлены случаи массового импорта автомобилей физическими лицами, что вызывает вопросы о соблюдении налогового законодательства.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
491
Re: Условия для ввоза нескольких новых авто в Казахстан назвали...
Отправлено: 04.12.24 - 12:05
#1
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Ничего нового, только министр создает видимость работы, указывая на отсутствие налогового контроля в гос-ве при покупке авто! Если бы налоговое законодательство еще бывший президент соблюдал и держал на контроле все меркантильные движения госслужащих, депутатов, которые богатели за счет получения мзды, то такого бы не было! Поэтому такие примеры давно не новы. Один берет мзду, а потом её передает безработному дальнему родственнику, который с этими незаконно полученными деньгами покупает от 2 до 100 авто, или ввозит с помощью таможенников, полиции, которые по службе обязаны пресекать незаконные деяния, вступают в ОПГ, уклоняются от сборов, налоговых отчислений. Вот самое главное министр не говорит, боясь подвоха! Все в гос-ве, пока не будет должного контроля, жесткого спроса за совершенные деяния, вплоть до смертной казни, ничего не изменится, от слова совсем. Население давно не доверяет многим министрам, депутатам, которые кроме болтовни и обещаний, ничего не делают, а если еще нет денег бюджетных, то вовсе от решения насущных вопросов. Нет в гос-ве конкретных разъяснений тех или иных законов, а именно налоговых, трудовых, по медицине, по страхованию, по жилищным, и тому подобным. Депутаты вообще не отчитываются перед населением о том, что он сделал для населения своего региона, от которого он избран. Пора уже наверное создать Парламентскую власть, чтобы оно конкретно принимало компетентные и исполнимые законы и потом их утверждало с учетом мнения Конституционного суда РК, а Правительство РК было лишь исполнителем всех законов, не нарушая Конституцию РК!
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