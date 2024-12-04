Re: Условия для ввоза нескольких новых авто в Казахстан назвали...

Отправлено: - 12:05

Ничего нового, только министр создает видимость работы, указывая на отсутствие налогового контроля в гос-ве при покупке авто! Если бы налоговое законодательство еще бывший президент соблюдал и держал на контроле все меркантильные движения госслужащих, депутатов, которые богатели за счет получения мзды, то такого бы не было! Поэтому такие примеры давно не новы. Один берет мзду, а потом её передает безработному дальнему родственнику, который с этими незаконно полученными деньгами покупает от 2 до 100 авто, или ввозит с помощью таможенников, полиции, которые по службе обязаны пресекать незаконные деяния, вступают в ОПГ, уклоняются от сборов, налоговых отчислений. Вот самое главное министр не говорит, боясь подвоха! Все в гос-ве, пока не будет должного контроля, жесткого спроса за совершенные деяния, вплоть до смертной казни, ничего не изменится, от слова совсем. Население давно не доверяет многим министрам, депутатам, которые кроме болтовни и обещаний, ничего не делают, а если еще нет денег бюджетных, то вовсе от решения насущных вопросов. Нет в гос-ве конкретных разъяснений тех или иных законов, а именно налоговых, трудовых, по медицине, по страхованию, по жилищным, и тому подобным. Депутаты вообще не отчитываются перед населением о том, что он сделал для населения своего региона, от которого он избран. Пора уже наверное создать Парламентскую власть, чтобы оно конкретно принимало компетентные и исполнимые законы и потом их утверждало с учетом мнения Конституционного суда РК, а Правительство РК было лишь исполнителем всех законов, не нарушая Конституцию РК!