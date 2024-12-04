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≡ Седан Emgrand от Geely: надежная и доступная классика
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50647
Седан Emgrand от Geely: надежная и доступная классика
Отправлено: 04.12.24 - 11:45
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Все привыкли, что китайские автомобили – это шик больших дисплеев и автоматизированных систем. В модели geely emgrand пошли по классическому пути: проверенные технические решения, надежность и доступность по цене. Отечественный покупатель это наверняка оценит.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
491
Re: Седан Emgrand от Geely: надежная и доступная классика
Отправлено: 04.12.24 - 11:45
#1
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Дорогой еще авто! Дилеры никак не наедятся денег из-за своей меркантильности и получение дохода любым способом. Поэтому люди, массово брать не будут из-за проблем с кузовом, тем более в период устойчивой инфляции в гос-ве. В общем Китай со своими авто вошел в Казахстан, осталось только отрегулировать цены в связи с качеством авто.
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