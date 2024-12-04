Re: Седан Emgrand от Geely: надежная и доступная классика

Отправлено: - 11:45

Дорогой еще авто! Дилеры никак не наедятся денег из-за своей меркантильности и получение дохода любым способом. Поэтому люди, массово брать не будут из-за проблем с кузовом, тем более в период устойчивой инфляции в гос-ве. В общем Китай со своими авто вошел в Казахстан, осталось только отрегулировать цены в связи с качеством авто.