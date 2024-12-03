Отправлено: - 20:09

Деньги были выделены, эскизы согласованы, в конечном итоге человек почти в два раза цену сбросил, и там элементарно на материалы не хватит, - высказался аким Рудного.

Цитата:Чё за детский сад? Его никто не заставлял скидывать цену в два раза, никто не заставлял работать в убыток. Новая компания может по своему усмотрению сработать в убыток, чтобы наработать портфолио. Но если не справился - добро пожаловать в список недобросовестных поставщиков, а может и куда подальше.