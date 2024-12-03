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«Находится в боевой готовности» — Состояние снегоочистительной техники прокомментировали на заседании акимата Костанайской области
«Находится в боевой готовности» — Состояние снегоочистительной техники прокомментировали на заседании акимата Костанайской области
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