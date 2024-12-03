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≡ «Находится в боевой готовности» — Состояние снегоочистительной техники прокомментировали на заседании акимата Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50642
«Находится в боевой готовности» — Состояние снегоочистительной техники прокомментировали на заседании акимата Костанайской области
Отправлено: 03.12.24 - 22:43
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- Она сейчас готова на 100%. В области у нас есть более 600 единиц снегоочистительной техники. Вся в находится боевой готовности. В первые бураны мы уже выходили, отрабатывали. В целом все подрядчики к зиме готовы, - пояснил Олжас НУРГАЛИЕВ.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11459
Re: «Находится в боевой готовности» — Состояние...
Отправлено: 03.12.24 - 22:43
#1
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--**проведено 775 инспекций автодорог, отобрано и испытано 2 164 пробы асфальта***--одна проба 145 000 тенге ?? :-x
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1730
Re: «Находится в боевой готовности» — Состояние...
Отправлено: 04.12.24 - 00:29
#2
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.... ну всё.... на сердце хоть стало легче, можно зимой хоть куда колесить, зимняя техника на 100% готова,дороги будут чистить по области буду мотаться а чё дома сидеть,друзей повидаю себя покажу.Нургалиев молодец дороги отремонтировал,а вот замечание аким зря ему делает всёже старается выполнять свою работу.......качественно..самое гланое не ворует.....
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