Re: «Находится в боевой готовности» — Состояние...

Отправлено: - 00:29

.... ну всё.... на сердце хоть стало легче, можно зимой хоть куда колесить, зимняя техника на 100% готова,дороги будут чистить по области буду мотаться а чё дома сидеть,друзей повидаю себя покажу.Нургалиев молодец дороги отремонтировал,а вот замечание аким зря ему делает всёже старается выполнять свою работу.......качественно..самое гланое не ворует.....