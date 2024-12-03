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Красоты можем не дождаться - В Рудном возникли проблемы с новогодним оформлением города
Красоты можем не дождаться - В Рудном возникли проблемы с новогодним оформлением города
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