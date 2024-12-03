Отправлено: - 23:04

Vit:

Спросите у беларусских перевозчиков, у них самый мощный автопарк, они гоняют по всему миру.

Цитата:....они гоняли по всему миру,но в данный момент белоруссов в европу не пускают,больше встречаются наши казахи,на медни встретил на таможне в Дортмунде с 02 регионом да и наши трелеры с кустанайскими номерами литовцы тоскают,говорят амазон из китая таскают...правда это белорусские трелеры просто оформлены у нас...