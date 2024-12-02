maxsaf: Боязнь высоты и реакция на высокую температуру - совершенно разные, не связанные друг с другом вещи.
Видимо я восемь раз упал с девятиэтажного дома прежде чем стало страшно на его крыше стоять. Хотя на табуретки я так и залажу, несмотря на то что с них я как раз таки падал. Скорее соглашусь что с накоплением опыта человек учится не бояться высоты.
abaika95: Тебе будет если на тебя подадут заявление Нг выдаст полиции твои регистрационные данные И если деяние будет уголовное Канада обязана будет тебя выдать)) Но благо ты нафиг никому не нужен На крайняк у нас майор Каратаев где то там ещё бегает)
Скорее кто-то из россиян на тебя накатает заяву, благо давно есть за что. И у вас есть договор с Россией на выдачу таких вот товарищей. На крайняк хаты твои в Челябинске конфискуют
Да. Я не говорю ничего о смысловой составляющей текста. Более того, наверняка есть люди еще лучше жонглирующие языком, но относительно и авторов данного сайта и комментаторов это лучшее что есть. В предпочитаемом вами прямолинейном изложении мне его мысли не интересны, потому что да, это похоже на старческое брюзжание и тут этого "добра" навалом.
abaika95: А чем существенно старческое брюзжание отличается от старческого брюзжания завуалированное под пошлую графоманию? Второй вариант намного хуже как по мне
И снова, в смысловом отношении ничем. Но я очень ценю способность человека говорить "не просто". Говорить что угодно, рассказывать об украинских "нацистах", про "замечательного во всех отношениях" его превосходительство, наконец нести действительно какие-то ценные и полезные мысли. Повторюсь, в данном случае я оцениваю как читатель только саму технику изложения. Чисто для примера-"энурез" это хорошо, с небольшой поправкой, но не критично.
Из статьи на бибиси Якобы украинское командование пообещало награду за захват хотя бы одного корейского военнослужащего...желательно с документами. Комментарий от военнослужащего всу воюющего на территории курской области "...крайне сложно найти корейца в темных курских лесах, особенно когда его там нет"
Гога: Очень много лишних запятых , где их вообще не должно быть . Да и точки тоже Моя бы учительница по русскому языка за такое мне даже бы кол не поставила
Вы издеваетесь? Большинству плевать на запятые, тем более в списках. Запятая - один из общепринятых разделителей в текстовых таблицах (CSV). Спасибо что вообще на русском языке новости печатают. Ну ладно, любите на публику редакцию в орфографические ошибки носом тыкать, но придираться до пунктуации - это уже перебор. Вот заставят их полностью перейти на казахский - тогда можете сколько угодно замечаний делать по поводу орфографии и пунктуации. Если сможете прочитать.
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