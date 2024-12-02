НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ В шести районах Костаная будут отключать электроэнергию на этой неделе
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50642
В шести районах Костаная будут отключать электроэнергию на этой неделе
Отправлено: 02.12.24 - 23:13
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
План работ Костанайской Горэлектросети с 3 по 6 декабря сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». В эти дни компания запланировала работы на подстанциях и высоковольтных линиях в шести районах областного центра.
Читать новость

Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11456
Re: В шести районах Костаная будут отключать электроэнергию на...
Отправлено: 02.12.24 - 23:13
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну как всегда - точки и запятые невпопад :lol: :lol: :lol:
Профайл
electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1558
Re: В шести районах Костаная будут отключать электроэнергию на...
Отправлено: 02.12.24 - 23:20
#2
Комментарий удален модератором.
Профайл
Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2433
Re: В шести районах Костаная будут отключать электроэнергию на...
Отправлено: 03.12.24 - 10:20
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
точки и запятые невпопад

Исправил, где увидел. Спасибо
Профайл Посетить вебсайт
Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11456
Re: В шести районах Костаная будут отключать электроэнергию на...
Отправлено: 03.12.24 - 22:55
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тимур Гафуров:

----К сожалению , очень где не увидели :-x
Профайл
Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11456
Re: В шести районах Костаная будут отключать электроэнергию на...
Отправлено: 03.12.24 - 22:59
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тимур Гафуров:

-Очень много лишних запятых , где их вообще не должно быть . Да и точки тоже :-x Моя бы учительница по русскому языка за такое мне даже бы кол не поставила ;-) :lol:
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 42, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 42
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS