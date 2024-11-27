Отправлено: - 13:20

Skeptic:

Живодёрам, мечтающим об отстрелах, хотелось бы напомнить, что отстрел у нас практиковался десятки лет.

Цитата:Вот когда практиковался, тогда такого безобразия не было. Мыслимое ли дело - в городах не то что детей, взрослых насмерть загрызают чипированные, вакцинированные лютые звери !!! Покойникам в гроб что ли справку о"благонадёжности " загрызшей его собаки класть ? Жеглов говорил : Вор должен сидеть в тюрьме, я добавлю : Собака должна жить дома. Заметьте - по итогам голосования понятно, что здравомыслящих людей гораздо больше.