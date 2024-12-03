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- Она сейчас готова на 100%. В области у нас есть более 600 единиц снегоочистительной техники. Вся в находится боевой готовности. В первые бураны мы уже выходили, отрабатывали. В целом все подрядчики к зиме готовы, - пояснил Олжас НУРГАЛИЕВ.